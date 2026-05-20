La mise à jour OnlyOffice Docs 9.4 lève la restriction de connexions simultanées sur la version Community, formalise les conditions de sa licence AGPLv3 et apporte un mode sombre dans le tableur ainsi que de nouveaux outils pour les présentations.
OnlyOffice Docs est une suite bureautique open source permettant d'éditer des documents texte, des feuilles de calcul et des présentations, en ligne ou sur ses propres serveurs. La version 9.4 sort alors que la licence de l'éditeur letton était au cœur d'une vive controverse depuis le début de l'année.
OnlyOffice réaffirme ses décisions
En avril, nous rapportions la rupture entre OnlyOffice et Nextcloud, après huit ans de partenariat. Le déclencheur : le lancement d'Euro-Office, un fork créé par un consortium (IONOS, Nextcloud, Proton...) qui avait retiré la marque OnlyOffice du code. L'éditeur avait dénoncé une violation de sa licence AGPLv3 et de ses conditions supplémentaires.
La version 9.4 formalise ces conditions. Le logiciel reste distribué sous AGPLv3 (GNU Affero General Public License version 3), mais les règles sont désormais énoncées explicitement : toute redistribution doit mentionner l'origine du code, conserver les mentions de droits d'auteur et identifier clairement les versions modifiées. Les marques commerciales OnlyOffice restent exclues de tout usage dans un projet dérivé. OnlyOffice en profite aussi pour supprimer la minification du code, autrement dit, le code source n'est plus compressé, ce qui facilite son audit par des tiers.
Interrogé par nos soins sur le sujet, Italo Vignoli, responsable de la communication de The Document Foundation, éditant Libre Office, affirmait :
OnlyOffice, tout comme les autres suites open source de façade, utilise par défaut le format propriétaire de Microsoft, ce qui maintient tout le verrouillage. Nous continuerons à les combattre car, avec ce choix, ils vont non seulement à l'encontre du monde open source, mais aussi contre leurs propres utilisateurs.
Et sinon quoi de neuf ?
La principale évolution pour les utilisateurs de la version gratuite, c'est la fin de la limite de 20 connexions simultanées. L'architecture interne a aussi été simplifiée : la dépendance à RabbitMQ (un système de messagerie entre processus logiciels) est supprimée. Le logiciel tourne désormais en processus unique, consomme moins de ressources et fonctionne sur des machines moins puissantes.
Les feuilles de calcul bénéficient d'un mode "Document sombre". Lorsque le thème sombre est activé dans les préférences des éditeurs, le fond des cellules suit. L'option se trouve dans l'onglet "Affichage". Pour délimiter les sections d'un long document, l'éditeur de texte intègre également des lignes horizontales, accessibles via "Bordures" dans l'onglet "Accueil".
Côté formulaires, les destinataires peuvent désormais être assignés directement depuis l'éditeur, sans passer par une interface séparée. Le champ de signature mémorise automatiquement la dernière image utilisée, ce qui évite de la réimporter à chaque nouveau document.
L'éditeur de présentations reçoit 25 nouveaux thèmes et 20 transitions supplémentaires. Les graphiques disposent d'un onglet dédié de création de graphique dans les éditeurs web, qui regroupe tous les paramètres de personnalisation au même endroit. Sur mobile, iOS et Android gagnent de leur côté un bouton pour forcer l'enregistrement manuel afin de moins dépendre de la sauvegarde automatique.
Si la suite OnlyOffice est avant tout destinée aux entreprises, elle propose une version gratuite pour les particuliers qui permet de créer des documents de type Word, Excel, PowerPoint ainsi que des formulaires. Ergonomique à souhait, elle joue aussi la carte de l'auto-hébergement et de la sécurité.