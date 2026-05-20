En avril, nous rapportions la rupture entre OnlyOffice et Nextcloud, après huit ans de partenariat. Le déclencheur : le lancement d'Euro-Office, un fork créé par un consortium (IONOS, Nextcloud, Proton...) qui avait retiré la marque OnlyOffice du code. L'éditeur avait dénoncé une violation de sa licence AGPLv3 et de ses conditions supplémentaires.

La version 9.4 formalise ces conditions. Le logiciel reste distribué sous AGPLv3 (GNU Affero General Public License version 3), mais les règles sont désormais énoncées explicitement : toute redistribution doit mentionner l'origine du code, conserver les mentions de droits d'auteur et identifier clairement les versions modifiées. Les marques commerciales OnlyOffice restent exclues de tout usage dans un projet dérivé. OnlyOffice en profite aussi pour supprimer la minification du code, autrement dit, le code source n'est plus compressé, ce qui facilite son audit par des tiers.

Interrogé par nos soins sur le sujet, Italo Vignoli, responsable de la communication de The Document Foundation, éditant Libre Office, affirmait :