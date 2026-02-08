"Nous nous voyons comme des combattants de la liberté et de la vie privée" - Interview Tuta

L’authentification à deux facteurs n’est pas activée par défaut lors de la création d’un compte Tuta, ce qui peut sembler paradoxal pour un service qui revendique "Turn ON Privacy". Pourquoi ne pas rendre la 2FA obligatoire, ou au moins fortement encouragée dès l’inscription ?

M.P : C’est une remarque très pertinente, et je vais en parler avec notre équipe. Nous travaillons actuellement sur un parcours d’inscription amélioré pour aider les nouveaux utilisateurs à bien configurer leur compte, et ce serait effectivement une très bonne idée d’y intégrer cet aspect, donc merci de le souligner !

Pour l’instant, notre priorité pour les nouveaux utilisateurs est de les amener à stocker leur code de récupération. Chez Tuta Mail, nous avons beaucoup d’utilisateurs peu technophiles, qui ont l’habitude de simplement réinitialiser leur mot de passe par e-mail s’ils le perdent. Évidemment, ce n’est pas possible avec Tuta Mail, puisque c’est précisément leur compte e-mail.

Il est difficile d’expliquer l’importance de ce code de récupération à ces utilisateurs, mais il est absolument crucial : sans ce code, leur compte est définitivement perdu et nous ne pouvons pas le restaurer. Toutes les données sont chiffrées avec le mot de passe de l’utilisateur – donc même si nous le voulions, il nous est techniquement impossible de récupérer ces données.

Vous avez déclaré publiquement que vous préfèreriez "attaquer l’UE en justice plutôt que de casser votre chiffrement" à propos de Chat Control. Maintenant que le texte a évolué sans exiger "officiellement" de portes dérobées, avez-vous le sentiment d’avoir remporté cette bataille ? Et quelle est votre position sur les nouvelles menaces, comme la volonté de la France d’affaiblir le chiffrement ou les projets de surveillance en Suisse ?

M.P : Oui, c’est une grande victoire, et nous en sommes extrêmement heureux ! Pendant des années, tout indiquait que l’UE allait fragiliser l’un des mécanismes de sécurité les plus importants que nous ayons contre la surveillance de masse illégale, mais aussi contre des pirates malveillants, que ce soit depuis la Russie, la Chine ou ailleurs.

Mais, malheureusement, cette victoire a un goût amer : la proposition actuelle de Chat Control comprend encore l’obligation de vérifier l’âge sur les outils de communication comme les applications de messagerie et les services email. En pratique, cela rendra la communication anonyme en ligne quasiment impossible.

Chez Tuta, nous nous voyons comme des combattants de la liberté qui défendent le droit à la vie privée des citoyens. L’anonymat n’est pas exactement la même chose que la vie privée, mais les deux sont étroitement liés, et l’anonymat est essentiel pour des publics à risque comme les lanceurs d’alerte, les militants politiques, etc. C’est pour cela que l’on peut créer un compte Tuta Mail sans fournir de numéro de téléphone, même si cela nous demande un travail supplémentaire : nous devons approuver manuellement de nombreux comptes chaque jour pour vérifier qu’il s’agit bien de vraies personnes et non de spammeurs potentiels.

Nous acceptons ces efforts supplémentaires parce que nous croyons profondément à ces droits civiques et que nous voulons les défendre. Voilà pourquoi le combat contre Chat Control est loin d’être terminé, même si nous avons remporté une bataille.

Le tribunal de Cologne vous a contraints en 2020 à surveiller certains utilisateurs, et la Cour fédérale de justice a confirmé en 2021 que vous deviez remettre aux autorités les e-mails non chiffrés. Techniquement, comment gérez-vous ces injonctions sans compromettre votre architecture "zero‑knowledge" ? Et combien de demandes de ce type recevez-vous chaque année ?

M.P : En tant qu’entreprise allemande, nous respectons les décisions de justice allemandes valides, mais nous contestons aussi celles que nous jugeons infondées – comme le montre l’affaire de Cologne. Nous recevons quelques demandes de ce type chaque année ; les détails figurent dans notre rapport de transparence.

Si nous recevons une ordonnance judiciaire demandant la remise d’e-mails en temps réel, nous copions ces e-mails à leur arrivée sur le serveur, avant qu’ils ne soient chiffrés et placés dans la boîte aux lettres de l’utilisateur. Cela ne se fait que dans des cas isolés, et non à grande échelle, donc il ne s’agit pas de surveillance de masse.

Mais cela illustre une nouvelle fois pourquoi le chiffrement de bout en bout est si important et doit s’appliquer à toutes les données sensibles : seules les données chiffrées de bout en bout sont réellement inaccessibles à tout tiers – y compris à nous – et ne peuvent pas être remises. C’est pourquoi nous encourageons fortement les utilisateurs à utiliser l’option de chiffrement par mot de passe pour les e-mails envoyés à des destinataires externes, par exemple un utilisateur Gmail, plutôt que de basculer sur un envoi non chiffré.