Quand Microsoft a fait approuver OOXML comme standard ISO en 2008 (dans des conditions que TDF qualifie « d'affront à la transparence »), le deal était clair : la version Transitional, très propriétaire, ne serait qu'un pont temporaire. Après 2010, seule la version Strict, conforme aux principes d'un vrai standard ouvert, resterait en usage.

Strict n'a jamais percé. Italo Vignoli le détaillait déjà dans notre interview d'avril : la version standardisée a d'abord végété en option de dernier recours, puis a tout simplement été supprimée du menu de sauvegarde. Seul Transitional subsiste, un format de 7 500 pages de spécifications qui ne respecte ni le calendrier grégorien ni aucun standard indépendant. Vignoli résume la manœuvre par une image limpide : Microsoft a juré que Transitional serait temporaire, et c'est Strict qui l'a été.

Le manifeste du 15 mai prolonge une offensive qui a marqué tout le premier semestre 2026 chez TDF. En février, l'organisation accusait OnlyOffice d'être « open source de façade » pour avoir adopté OOXML comme format natif. En mars, deux billets de blog titrés « Dear Europe » et « ODF is the future, OOXML is the past » posaient les fondations du manifeste actuel.