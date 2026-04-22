OnlyOffice répond que le texte de 2007 ne définit nulle part le terme « attributions d'auteur ». L'éditeur considère que le billet de la FSF est un avis, pas un amendement à la licence. Il a d'ailleurs saisi la FSF le 6 avril pour clarification, sans réponse à ce jour.

Un compromis qui ressemble à un ultimatum

La lettre ouverte propose une voie de sortie. OnlyOffice demande qu'Euro-Office affiche une page « À propos » identifiant clairement le projet d'origine. Les mentions dans le code source devront être conservées. Les descriptions publiques du dépôt devront indiquer qu'Euro-Office est une œuvre dérivée. En apparence, l'éditeur recule sur le logo. En pratique, il exige une traçabilité complète de la filiation logicielle.

Le contexte géopolitique complique la lecture. OnlyOffice est domicilié en Lettonie, mais le développement présente des liens documentés avec la Russie. Le concurrent Collabora (qui n'est pas en reste sur les questions de conflit) ne manque pas de le souligner. Euro-Office, de son côté, se positionne comme une suite « souveraine » européenne. Le mot a son poids dans un appel d'offres public en 2026.

La question reste ouverte. Si un logo commercial peut être imposé dans un fork open source, la liberté de modifier le code perd une partie de son sens. Si le logo tombe, les éditeurs perdent leur dernier levier de visibilité sur les dérivés. L'AGPLv3 a 18 ans, et personne n'avait encore forcé cette lecture.