La question mérite d'être posée. Après tout, Ubuntu est une distribution Linux très répandue dans le monde, bien documentée, facile à prendre en main, et déjà adoptée dans plusieurs administrations européennes. Alors pourquoi la DINUM préfère-t-elle NixOS, une distribution nettement plus confidentielle ?

La réponse tient à un seul mot : la reproductibilité. Sur Ubuntu ou Debian, un administrateur peut centraliser les déploiements via des outils comme Ansible, mais le résultat final dépend de l'état initial de chaque machine. Deux postes censés être identiques peuvent en réalité diverger. NixOS élimine ce problème par construction : la configuration déclare l'état attendu, et le système garantit qu'il sera atteint, quel que soit le point de départ..

Avec NixOS, toute la configuration d'un poste, des logiciels installés, aux services activés, en passant par les paramètres de sécurité, est décrite dans un fichier texte. On applique ce fichier, on obtient exactement le système attendu. Rien de plus, rien de moins. Si on copie ce fichier sur mille machines, on obtient mille postes strictement identiques.