La DGSI, notre contre-espionnage national, entretenait depuis dix ans une liaison complexe avec l'Oncle Sam. En 2016, sous la pression de la terrible vague d'attentats, nos agents ont dû adopter en urgence Gotham, le logiciel vedette de la firme américaine Palantir. Cet outil est un champion du Big Data : il est capable de brasser et de recouper instantanément des millions de données éparses (comme des écoutes téléphoniques, des achats de billets d'avion ou des publications sur les réseaux sociaux) pour y déceler des connexions criminelles invisibles à l'œil nu. Une arme antiterroriste d’une efficacité redoutable, mais un pari hautement risqué pour notre indépendance nationale.