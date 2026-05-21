Un pétaflop, c'est un million de milliards d'opérations mathématiques par seconde. Jean Zay en réalise 125,9. À titre de comparaison, entraîner un modèle de langage de la taille de ceux qui alimentent les assistants IA actuels nécessite des centaines de milliers de milliards d'opérations. Jean Zay peut enchaîner ces calculs à une vitesse que la quasi-totalité des infrastructures académiques mondiales ne peut pas atteindre. En 2019, lors de sa mise en service, il affichait 15,9 pétaflops. Quatre extensions successives l'ont porté à 125,9 pétaflops en 2025. Sa puissance de calcul a été multipliée par huit depuis ses débuts.

La quatrième extension du supercalculateur, inaugurée le 13 mai 2025, a multiplié sa puissance par quatre. Elle a été conçue par Eviden, la division HPC du groupe Atos (depuis rachetée par l'État français et rebaptisée Bull) autour de 14 racks BullSequana XH3000. Ces derniers hébergent 364 serveurs, chacun motorisé par deux processeurs Intel Sapphire Rapids et quatre accélérateurs Nvidia H100 Tensor Core. L'ensemble est financé à hauteur de 40 millions d'euros par l'État via le programme France 2030.

La machine est hébergée à Orsay, sur le plateau de Saclay, dans les locaux de l'IDRIS, l'Institut du développement et des ressources en informatique scientifique du CNRS. Elle est acquise et financée par le GENCI, le Grand Équipement National de Calcul Intensif. Évidemment, ce n'est pas un service cloud qu'on allume et éteint à la demande. C'est une infrastructure permanente, gérée par une équipe d'ingénieurs dédiés, disponible en continu pour ses utilisateurs. La chaleur produite par les serveurs est récupérée pour chauffer des logements sur le plateau. C'est l'une des machines les plus écoefficientes d'Europe sur ce point.