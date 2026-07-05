Sécurité, IA, souveraineté : ce que plus de 50 acteurs de la tech nous ont révélé sur l’avenir de l’Europe

La cybersécurité au quotidien a donné lieu à plusieurs rencontres instructives. Nitrokey a interpellé sur les pratiques de son concurrent Yubikey en affirmant que celui-ci "vous force à racheter un appareil pour corriger une faille", tout en valorisant son approche open source. Bitdefender a rappelé que "chaque attaque bloquée est une victoire, peu importe le logo". La CNIL a quant à elle rappelé que "la cybersécurité, ce n'est pas de temps en temps, c'est au quotidien".

En avril, BlaBlaCar a détaillé pour Clubic l'architecture de sécurité qui protège ses 29 millions d'utilisateurs actifs. Son directeur technique Nicolas Salvy a décrit un modèle "Zero Trust" en plusieurs couches. En mars, un reportage dans un laboratoire spécialisé nous a permis d'explorer concrètement les risques liés aux voitures volées, aux drones militaires et au piratage de GPS, autant de menaces très concrètes derrière les discours sur la cybersécurité.

Ces menaces du quotidien sont précisément celles que l'ANSSI doit absorber en continu, à l'échelle de tout un pays. Le directeur général Vincent Strubel est revenu sur la fuite de données de l'ANTS, sur la création de la structure Ariane chargée de renforcer le pilotage numérique de l'État, et sur le calendrier fixé pour la migration post-quantique. Il s'est aussi exprimé sur la question du chiffrement, une question que les éditeurs de messageries sécurisées doivent également trancher