"Un abonné Qobuz n'est pas un auditeur passif, c'est un contributeur actif à l'écosystème musical" - Interview

Qobuz a été la première plateforme de streaming à rendre publics ses taux de reversement par écoute. Pourquoi les autres refusent encore de le faire, selon vous ? Et franchement, pourquoi vous-même avez attendu si longtemps ?

P.L : Le sujet de la rémunération des artistes est complexe et demeure encore mal compris du grand public. Pour autant, nous avons constaté que les discussions sur le niveau de reversement par plateforme devenaient de plus en plus fréquentes, notamment sur les réseaux sociaux.

Face à cette attente, nous avons décidé de jouer la carte de la transparence. Nous avons pris le temps de nous assurer de fournir des données fiables, validées par un cabinet indépendant de référence.

En rendant ces chiffres publics, nous affirmons notre singularité et notre respect pour la création, tout en invitant le secteur à une réflexion plus ouverte sur la valeur réelle de la musique.

NDRL : retrouvez davantage d'informations ici et là .

Votre étude avec YouGov de janvier 2026 montre que 8 Français sur 10 ne savent pas comment les artistes sont payés sur le streaming. Comment pensez-vous pouvoir faire évoluer les choses ?

P.L : Cette étude confirme que la rémunération des artistes reste une "boîte noire" pour une majorité de Français et Françaises. Notre rôle est donc d'abord pédagogique, afin que l'auditeur devienne un utilisateur avisé et conscient que son choix de plateforme a un impact direct sur les artistes qu'il aime.

Votre modèle sans offre gratuite vous permet de mieux rémunérer les artistes, c'est votre argument central. Mais cela veut aussi dire que moins de gens écoutent ces artistes via Qobuz. Comment vous gérez cette contradiction ?

P.L : C'est un arbitrage nécessaire. Certes, le modèle gratuit offre une visibilité massive, mais à un prix très faible pour les ayants droits. Chez Qobuz, nous défendons l'idée que la musique n'est pas un produit de consommation courante, mais un art qui a une valeur. Plutôt que de maximiser le nombre d'écoutes à tout prix, nous maximisons la rémunération par acte d'écoute. C’est ainsi que nous soutenons une création pérenne et de haute qualité, en attirant une audience qui respecte le travail des ayants droit.

La question est moins de savoir combien de personnes écoutent, mais comment elles écoutent. Un abonné Qobuz n'est pas un auditeur passif, c'est un contributeur actif à l'écosystème musical.

En combinant streaming payant et boutique de téléchargement, nous offrons aux ayants droits une audience qualifiée et des revenus nettement supérieurs au modèle financé par la publicité. Pour nous, la véritable contradiction serait de prôner la qualité sonore tout en dévaluant le travail des artistes par la gratuité.

Votre charte IA affirme que 100% des mises en avant éditoriales sont faites par des humains. Mais l'IA est déjà utilisée chez vous pour d'autres tâches. Où vous arrêtez-vous exactement ? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est pas ?

P.L : L’IA est un levier d'efficacité, jamais un substitut au jugement. Nous l’utilisons pour les tâches à faible valeur ajoutée.

Par exemple, les articles et critiques sont rédigés par des humains. L'IA n'intervient que pour des tâches de traduction afin d'élargir l'audience. Les visuels sont réalisés par des professionnels (designers, photographes), avec une exclusion stricte de l'IA dans le choix des banques d'images.

L'outil doit optimiser le service, pas piloter à l'aveugle. C'est pourquoi nous nous imposons une validation humaine systématique : nos équipes contrôlent et assument chaque processus. Nous refusons que l'algorithme remplace la curation ou la relation directe avec nos abonnés.