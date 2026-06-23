Il y a aussi une conviction géopolitique. Les semi-conducteurs sont aujourd'hui au cœur d'une bataille mondiale pour l'accès aux matières premières. La Chine contrôle par exemple presque toute la production mondiale de gallium, indispensable à la fabrication du nitrure de gallium. Le diamant, lui, se fabrique à partir de méthane et d'hydrogène, des ressources abondantes, bon marché, et disponibles en Europe, le Vieux continent qui cherche à reprendre la main sur sa filière des semi-conducteurs. « Ici, on ne dépend pas de pays, de ressources minières ou de gaz rares, de métaux rares qui seraient par exemple un monopole de la Chine, comme le gallium », nous fait remarquer Gauthier. Pour réussir la réindustrialisation, il mise sur une dynamique collective, avec des start-up et grands industriels qui chasseraient ensemble. On apprécie d'ailleurs la métaphore. « Dans une meute, on a besoin d'un vieux loup ou de plusieurs vieux loups qui vont aussi guider la meute et qui vont apprendre aux jeunes loups à faire ça », sans oublier les jeunes loups « un peu plus foufous mais aussi plus flexibles qui vont apporter les innovations ». Chez DIAMFAB, ils revendiquent clairement le deuxième rôle.