Du côté de la sécurité, Valeo ne lésine pas sur les moyens. L'onduleur répond à la norme ASIL D, la certification la plus stricte de l'industrie automobile. Cette dernière garantit que le composant continuera de fonctionner correctement même en cas de panne partielle, un impératif absolu pour les systèmes de traction. Forte de plus de 500 000 unités déjà livrées sur sa génération précédente, l'entreprise française capitalise sur cette expérience pour établir une nouvelle référence d'efficacité dans l'électrification automobile, et prolonger son succès à l'étranger.