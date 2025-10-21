L'équipementier français Valeo vient de convaincre deux constructeurs automobiles chinois d'adopter son double onduleur modulaire. La technologie compacte équipera leurs prochains véhicules hybrides rechargeables dès 2026.
Le pari technologique de Valeo paie. En signant deux partenariats majeurs avec l'industrie automobile chinoise pour son double onduleur de nouvelle génération, le groupe français prouve que son approche innovante de l'électrification séduit bien au-delà des frontières européennes. Sa percée intervient sur un marché asiatique particulièrement exigeant en matière de compacité et d'efficacité énergétique. Xavier Dupont, directeur de la division Power de Valeo, explique que grâce à ce double onduleur, l'entreprise « pourra répondre rapidement à la forte demande de la Chine » dès l'an prochain.
Le double onduleur de Valeo simplifie l'architecture des véhicules hybrides
Dans les véhicules électriques et hybrides, les onduleurs convertissent l'énergie de la batterie pour entraîner les moteurs électriques. C'est le composant qui fait le lien entre l'électricité stockée et la mécanique du véhicule. Pour les hybrides rechargeables et les électriques à autonomie prolongée, la complexité augmente puisqu'il faut gérer deux moteurs distincts.
Traditionnellement, chaque moteur réclame son propre onduleur avec sa carte électronique dédiée. L'un s'occupe de la traction, l'autre de la génération d'énergie. L'approche de Valeo bouleverse cette logique en fusionnant les deux systèmes dans un seul boîtier compact. La clé, c'est une carte de commande unique qui pilote l'ensemble, et qui permet de réduire les pertes d'énergie et les coûts.
Avec un rendement énergétique record de 99%, l'onduleur de Valeo gaspille très peu d'électricité lors de la conversion. Concrètement, cela se traduit par une autonomie accrue pour le conducteur. À batterie égale, le véhicule peut parcourir davantage de kilomètres en mode électrique. Et qui dit plus de kilomètres électriques dit moins de sollicitation du moteur thermique : le plein d'essence dure ainsi plus longtemps entre deux passages à la pompe
La flexibilité technique du double onduleur Valeo séduit les constructeurs
La flexibilité du système est ô combien intéressante. Valeo a conçu son onduleur pour qu'il s'intègre aussi bien sur les voitures actuelles fonctionnant en 400 volts que sur la prochaine vague de modèles en 800 volts. Cette montée en tension n'est pas anodine, puisqu'elle permet de recharger beaucoup plus rapidement, de quoi transformer une pause-café en session de recharge complète.
Pour les constructeurs chinois qui ont signé avec Valeo (dont on ignore d'ailleurs l'identité), la technologie de l'entreprise française est une aubaine économique. Plutôt que de développer des composants spécifiques pour chaque gamme, ils peuvent déployer une solution unique sur plusieurs modèles. Valeo pousse même le curseur plus loin en proposant trois configurations de semi-conducteurs, avec le silicium classique pour les versions accessibles, le carbure de silicium haut de gamme pour les performances maximales, ou un mix des deux pour équilibrer coût et efficacité.
Du côté de la sécurité, Valeo ne lésine pas sur les moyens. L'onduleur répond à la norme ASIL D, la certification la plus stricte de l'industrie automobile. Cette dernière garantit que le composant continuera de fonctionner correctement même en cas de panne partielle, un impératif absolu pour les systèmes de traction. Forte de plus de 500 000 unités déjà livrées sur sa génération précédente, l'entreprise française capitalise sur cette expérience pour établir une nouvelle référence d'efficacité dans l'électrification automobile, et prolonger son succès à l'étranger.