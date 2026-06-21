Sur la carte, la solution fonctionne sur la moitié du globe, là où ensoleillement et humidité nocturne se conjuguent. Luc Métivier évoque environ 250 jours de soleil par an nécessaires et 60 % d'humidité la nuit. Agua de Sol démarre donc fort logiquement par le sud de la France, avant de viser l'Afrique du Nord puis tout le pourtour méditerranéen, le tout avec des panneaux fabriqués dans une usine française. Dans les Pyrénées-Orientales, des arrêtés préfectoraux ont déjà conduit à distribuer des centaines de milliers de bouteilles d'eau plastique lors des sécheresses passées, une situation qui se reproduira de plus en plus souvent, et que des panneaux installés sur les places ou sous les ombrières pourraient éviter. Luc Métivier y voit même une occasion de faire revivre une tradition : « On peut même recréer les fontaines de villages. » Reste l'étape la plus périlleuse, celle du passage à l'échelle industrielle. Mais Luc Métivier garde le sourire, « on fait partie des 2 % de vivants. » Souhaitons-lui tout de même tout le succès possible et de nous faire, pourrait-on dire vulgairement, boire l'air que l'on respire.