Avec sa nouvelle gamme SolarFlow Mix, Zendure propose une solution tout-en-un puissante et facile à installer pour produire, stocker et optimiser sa propre énergie solaire, aussi bien sur balcon qu’en maison avec panneaux en toiture ou dans d’autres configurations de stockage énergétique résidentiel.
Entre la hausse des coûts de l’énergie et l’essor de la tarification dynamique, de plus en plus de foyers cherchent à réduire leurs factures en reprenant la main sur leur consommation. Pourtant, jusqu’à récemment, produire et stocker sa propre électricité restait un parcours du combattant : installations lourdes, coûts prohibitifs, contraintes techniques… Et une mise en place réservées aux maisons individuelles.
Zendure s’est spécialisé dans le stockage et la gestion intelligente de l’énergie, avec pour ambition de rendre l’autoconsommation accessible au plus grand nombre. Sa gamme SolarFlow Mix marque une nouvelle étape en réunissant plusieurs solutions tout-en-un destinées à des usages résidentiels différents. Les modèles SolarFlow 4000 Mix AC+ et SolarFlow 3000 Mix AC+ s’adressent surtout aux foyers déjà équipés d’une installation photovoltaïque en toiture, tandis que le SolarFlow 4000 Mix Pro vise un spectre d’usages plus large, avec un format compact adapté notamment au balcon, au stockage en extérieur et à l’autoconsommation résidentielle.
Selon les modèles, la gamme peut proposer jusqu’à 50 kWh de capacité de batterie, 4 000 W de puissance de sortie et un pilotage intelligent de l’énergie pour optimiser chaque kilowattheure produit et consommé.
S’agit-il de la solution qui va enfin démocratiser l’énergie solaire là où elle semblait, jusqu’ici, hors de portée ? Décryptage.
Une plateforme énergétique 3-en-1
La gamme SolarFlow Mix se décline en trois modèles complémentaires, bâtis sur une architecture commune :
Chaque appareil réunit dans un seul boîtier un système de stockage haute performance et une gestion intelligente de l’énergie. Selon le modèle, l’électricité solaire peut être récupérée soit par raccordement direct à des panneaux photovoltaïques, soit via le courant produit par une installation solaire existante et injecté par prise de raccordement.
4 000 W de puissance : un changement de dimension
Premier atout notable de cette nouvelle gamme : la puissance de sortie atteint désormais 4 000 W, contre 2 400 W sur les modèles précédents, et cela change clairement la donne. Une telle puissance permet de faire tourner simultanément une plaque à induction, un lave-linge ou une pompe à chaleur. Autrement dit, couvrir l’intégralité du pic de consommation du soir sans puiser sur le réseau.
À vrai dire, le modèle SolarFlow 4000 Mix Pro peut même atteindre 5 000 W en mode passthrough solaire, via un câblage fixe sur le disjoncteur. En mode hors réseau ou lors d’une coupure de courant, les trois modèles délivrent 3 680 W de puissance, avec un pic pouvant atteindre 7 200 W pendant 200 millisecondes, ce qui permet d’absorber les démarrages d’appareils énergivores. De surcroît, un basculement en seulement 10 millisecondes rend la transition quasi imperceptible, d’autant plus que la puissance couvre désormais l’ensemble du logement.
La part belle au solaire : 13 000 W au total
L’entrée solaire du SolarFlow 4000 Mix Pro atteint une capacité totale de 13 000 W, un autre atout majeur. Le système embarque deux entrées photovoltaïques DC de 4 000 W chacune, soit 8 000 W en double MPPT, afin de raccorder des panneaux solaires sans passer par un onduleur externe dédié.
Mais la principale innovation, commune aux modèles SolarFlow 4000 Mix Pro et SolarFlow 4000 Mix AC+, c’est la présence d’un port PV-IN AC dédié de 5 000 W. Celui-ci permet de connecter directement l’onduleur d’une installation solaire existante, quelle que soit sa marque. Grâce à cela, il n’est pas nécessaire de modifier une installation existante : il suffit de raccorder l’onduleur au port PV-IN AC via le tableau électrique. Le système absorbe aussitôt l’énergie produite, sans friction.
Vous l’aurez compris, grâce à cette combinaison DC + AC, le SolarFlow 4000 Mix Pro peut fonctionner aussi bien avec de nouveaux panneaux branchés en connexion directe qu’avec une installation photovoltaïque déjà en place. Et même cumuler les deux simultanément pour atteindre les 13 000 W d’entrée totale.
Stockage modulaire : de 8 à 50 kWh
Côté stockage, le système embarque 8 kWh de capacité de base, de quoi couvrir la consommation quotidienne moyenne d’un foyer français.
Mais la force des SolarFlow 4000 Mix AC+ et Mix Pro, c’est une architecture modulaire qui permet d’ajouter des batteries supplémentaires, jusqu’à 50 kWh de capacité totale. De quoi envisager plusieurs jours d’autonomie sans production solaire.
Une approche d’autant plus convaincante que Zendure s’appuie sur des cellules LiFePO4, une technologie reconnue pour sa longévité. Le fabricant annonce en effet une durée de vie pouvant atteindre 10 000 cycles, jusqu’à un état de santé de batterie de 70 %. En partant de l’hypothèse de deux cycles complets de charge-décharge par jour, cela correspond à une durée d’usage théorique pouvant avoisiner 15 ans.
HEMS 2.0 : un pilotage intelligent synonyme d’économies
Un système solaire sans logiciel de gestion fonctionne de manière rudimentaire : il produit quand le soleil brille, stocke quand la batterie n'est pas pleine, et s’arrête là. Pas d’anticipation, pas d’optimisation. C’est précisément le rôle du HEMS 2.0, le système de gestion énergétique développé par Zendure. Il coordonne en temps réel l’ensemble de l’installation en tenant compte des prévisions météorologiques, des habitudes de consommation du foyer et des prix de l’énergie sur les marchés.
L’intelligence artificielle ZENKI 2.0 analyse en permanence les prix de l’électricité, les prévisions météo et les habitudes de consommation du foyer afin de déterminer les moments les plus pertinents pour charger ou décharger la batterie. Selon Zendure, cette optimisation peut permettre au SolarFlow 4000 Mix Pro de réduire jusqu’à 96% la facture d’électricité, soit environ 1 850 € d’économies par an en France pour un foyer consommant autour de 7 000 kWh et associé à des panneaux solaires.
Pour les versions AC+, le fabricant avance aussi des gains élevés, mais avec des niveaux différents selon les modèles et le profil du foyer. Le SolarFlow 4000 Mix AC+ est présenté avec environ 91% de réduction de facture, soit près de 1 250 € d’économies annuelles, tandis que le SolarFlow 3000 Mix AC+ vise environ 91% également, pour un gain estimé à 750 € par an.
Cette logique de pilotage s’inscrit dans une plateforme technologique plus large. Zendure met également en avant ZEN+OS, son système d’exploitation unifié chargé des mises à jour OTA, de la coordination entre plusieurs appareils et d’une expérience plug-and-play pensée pour accompagner l’évolution des besoins du foyer, ainsi que ZenGuard, une architecture de sécurité batterie reposant notamment sur un double BMS, une maintenance intelligente des cellules et un système intégré d’extinction par aérosol thermique.
Et ce n’est pas tout, pour les foyers équipés d’une pompe à chaleur ou d’un véhicule électrique, le système coordonne la recharge et le préchauffage aux moments où l’énergie est la moins chère.
Le PowerHub complète le système
Le PowerHub n’est ni une batterie supplémentaire ni un système de gestion des panneaux solaires. C’est le point de convergence sur lequel viennent se connecter les différents équipements pour optimiser la gestion globale du système.
Dans sa configuration maximale, un PowerHub peut être couplé à trois unités SolarFlow 4000 Mix Pro, le système atteint 12 kW de puissance totale, 150 kWh de capacité de stockage et 24 kW d’entrée solaire native. En version AC+, l’entrée solaire monte à 43 kW grâce à la compatibilité avec les onduleurs tiers existants, ce qui en fait une solution particulièrement adaptée aux foyers déjà équipés de panneaux en toiture.
Une solution efficace… Et clé en main
Le solaire a longtemps buté sur un paradoxe : les foyers qui en auraient le plus besoin étaient précisément ceux qui ne pouvaient pas l’installer.
Avec sa nouvelle gamme SolarFlow Mix, Zendure fait tomber les obstacles existants : complexité d’installation, puissance insuffisante, incompatibilité avec les systèmes existants, pilotage inefficace et encombrement.
Plus d’excuses pour ne pas passer le cap !