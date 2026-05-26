Entre la hausse des coûts de l’énergie et l’essor de la tarification dynamique, de plus en plus de foyers cherchent à réduire leurs factures en reprenant la main sur leur consommation. Pourtant, jusqu’à récemment, produire et stocker sa propre électricité restait un parcours du combattant : installations lourdes, coûts prohibitifs, contraintes techniques… Et une mise en place réservées aux maisons individuelles.

Zendure s’est spécialisé dans le stockage et la gestion intelligente de l’énergie, avec pour ambition de rendre l’autoconsommation accessible au plus grand nombre. Sa gamme SolarFlow Mix marque une nouvelle étape en réunissant plusieurs solutions tout-en-un destinées à des usages résidentiels différents. Les modèles SolarFlow 4000 Mix AC+ et SolarFlow 3000 Mix AC+ s’adressent surtout aux foyers déjà équipés d’une installation photovoltaïque en toiture, tandis que le SolarFlow 4000 Mix Pro vise un spectre d’usages plus large, avec un format compact adapté notamment au balcon, au stockage en extérieur et à l’autoconsommation résidentielle.

Selon les modèles, la gamme peut proposer jusqu’à 50 kWh de capacité de batterie, 4 000 W de puissance de sortie et un pilotage intelligent de l’énergie pour optimiser chaque kilowattheure produit et consommé.

S’agit-il de la solution qui va enfin démocratiser l’énergie solaire là où elle semblait, jusqu’ici, hors de portée ? Décryptage.