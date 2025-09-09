Tout d’abord, cette batterie assure une recharge fiable même par grand froid, jusqu’à -15 °C, un atout de poids pour les personnes qui partent en expédition dans des environnements difficiles, qui vivent dans des régions montagneuses ou des zones particulièrement froides. Ils n’auront plus à craindre une panne de batterie à un moment critique.

Autre avantage notable, sa vitesse de charge : de 0 à 80 % en seulement 35 minutes dans des conditions normales (10 à 25 °C), grâce à son système AC+PV. Cette rapidité permet de rester opérationnel plus longtemps, un critère crucial pour les professionnels.

Enfin, au-delà de la performance, la Pioneer Na se démarque par son impact environnemental réduit. Le sodium, utilisé à la place du lithium, est non seulement plus abondant et facile à extraire, mais il est aussi moins polluant.

La station Pioneer Na sera disponible sur le site officiel de BLUETTI à partir du 15 octobre. Elle affiche une capacité de 900 Wh et délivre une puissance de 1 500 W (2 250 W en mode Power Lifting).