Batteries sodium-ion, kit solaire clé en main, solutions de secours domestiques : Bluetti frappe fort à l’IFA 2025 et confirme son statut de pionnier de l’énergie portable.
Bluetti, grand spécialiste des solutions d’énergie portable, n’a cessé de perfectionner son offre pour bâtir, au fil des années, un écosystème complet afin d’accompagner les utilisateurs dans leurs aventures. Qu’il s’agisse de prendre la route, d’explorer des territoires isolés ou de faire face à une coupure de réseau imprévue, ces solutions autonomes permettent de conserver le confort moderne sans dépendre des infrastructures traditionnelles.
L’IFA 2025, vitrine des grandes annonces de Bluetti
Le salon international de l’électronique grand public de Berlin reste une scène incontournable pour dévoiler les tendances de demain. Bluetti y est arrivé avec un arsenal de nouveautés. Parmi les lancements phares :
- RVSolar 48V, un kit clé en main destiné aux camping-cars, habitats autonomes et bateaux
- FridgePower, une solution compacte pour protéger les appareils essentiels en cas de panne
- Pioneer Na, première station portable au monde équipée d’une batterie sodium-ion
Voyons maintenant en détail ce que réservent ces nouveautés.
RVSolar 48V : le kit tout-en-un pour vivre hors réseau
Bluetti s’emploie à proposer des solutions à la fois efficaces et simples à installer. Inutile d’avoir des connaissances techniques particulières pour déployer le kit RVSolar 48V, et ça, c’est déjà un très bon point !
Le système RVSolar 48V est dimensionné pour la vie nomade : camping-car, caravane, bateau… et plus largement pour la vie hors réseau. Sa force réside dans sa simplicité, Bluetti étant parvenu à créer un kit qui fonctionne avec seulement 5 composants :
- RV5 Power Hub : un système tout-en-un combinant onduleur-chargeur, régulateur solaire, chargeur, convertisseur DC et protection des circuits.
- Batterie B4810 (48V LiFePO₄) : batterie IP65 offrant jusqu’à 6 000 cycles, fonction auto-chauffante pour fonctionner jusqu’à -20 °C.
- Smart Distribution Panel : contrôle à distance de 4 circuits AC et 6 circuits DC.
- Epad (Central Control Screen) : écran de contrôle principal
- PV100FX (100W) : panneau solaire léger et flexible pour une recharge hors réseau efficace.
Une chose est certaine, cette solution se distingue vraiment des stations portables classiques. Son installation, ultra-rapide en seulement 30 minutes, la rend incroyablement pratique, tandis que ses 6 000 watts de puissance permettent d’alimenter tout ce que l’on souhaite, des appareils domestiques aux équipements de camping. Mieux encore, son stockage extensible jusqu’à 122 kWh assure plusieurs jours d’autonomie, même loin du réseau électrique.
En prime, le système est ouvert, il peut donc fonctionner avec des batteries, panneaux solaires et autres composants tiers via le protocole CAN. Et pour plus de commodité, il supporte quatre méthodes de recharge. Autrement dit, vous pourrez faire le plein d’énergie facilement, où que vous soyez.
Le RVSolar 48 V System sera disponible à partir du 30 septembre.
Pioneer Na : la révolution sodium-ion
La Pioneer Na se distingue par une innovation de taille : elle troque la traditionnelle batterie au lithium pour une technologie sodium-ion. Quel est l’intérêt me direz-vous, après tout, le lithium fonctionne plutôt bien, non ?
Tout d’abord, cette batterie assure une recharge fiable même par grand froid, jusqu’à -15 °C, un atout de poids pour les personnes qui partent en expédition dans des environnements difficiles, qui vivent dans des régions montagneuses ou des zones particulièrement froides. Ils n’auront plus à craindre une panne de batterie à un moment critique.
Autre avantage notable, sa vitesse de charge : de 0 à 80 % en seulement 35 minutes dans des conditions normales (10 à 25 °C), grâce à son système AC+PV. Cette rapidité permet de rester opérationnel plus longtemps, un critère crucial pour les professionnels.
Enfin, au-delà de la performance, la Pioneer Na se démarque par son impact environnemental réduit. Le sodium, utilisé à la place du lithium, est non seulement plus abondant et facile à extraire, mais il est aussi moins polluant.
La station Pioneer Na sera disponible sur le site officiel de BLUETTI à partir du 15 octobre. Elle affiche une capacité de 900 Wh et délivre une puissance de 1 500 W (2 250 W en mode Power Lifting).
FridgePower : une alliée discrète en cas de coupure
La FridgePower Portable Power Station, ou « alimentation portable pour réfrigérateur » dans la langue de Molière, est exactement ce que son nom laisse entendre : une station d’énergie de secours pensée pour alimenter les appareils du quotidien en cas de coupure de courant.
Bluetti a conçu un modèle discret, seulement 75 mm d’épaisseur, pouvant se glisser dans n’importe quel logement sans monopoliser l’espace comme le ferait un générateur classique au milieu du salon ou de la cuisine.
Comme son nom le suggère, la FridgePower permet de protéger le contenu du réfrigérateur lors d’une panne. Mais ses usages vont bien au‑delà, cette station peut également alimenter l’éclairage, la machine à laver, un chauffage électrique, la box internet ou même les ordinateurs. Avec une capacité de 2 016 Wh et une puissance de 1 800 W, elle offre une autonomie confortable pour les besoins quotidiens de la maison.
C’est d’autant plus vrai que trois batteries supplémentaires peuvent être ajoutées afin de porter la capacité totale à 8 064 Wh, soit jusqu’à quatre jours d’énergie pour la maison. Un atout considérable pour les zones sujettes aux coupures fréquentes ou pour les foyers souhaitant se préparer à des situations d’urgence prolongées.
La FridgePower Portable Power Station sera disponible à partir du 4 novembre prochain directement sur le site officiel de Bluetti.
Apex 300 : une station capable d’alimenter toute une maison
Il y a du nouveau pour l’Apex 300 : la station d’énergie portable évolue, bénéficiant d’une densité énergétique augmentée de 40 % par rapport à la génération précédente. Concrètement, cela signifie une capacité de 2 764,8 Wh dans un format toujours portable, capable de délivrer 3 840 W, suffisant pour alimenter la majorité des appareils domestiques.
L’Apex 300 n’est pas qu’une simple station portable, elle est conçue pour évoluer avec vos besoins. Elle peut atteindre jusqu’à 11,52 kW de puissance et 58 kWh de stockage, de quoi pour alimenter les appareils essentiels lors de coupures de courant. Elle accepte en outre jusqu’à 19,2 kW d’entrée photovoltaïque, un apport suffisant pour servir de véritable solution d’alimentation de secours à l’échelle d’une maison entière.