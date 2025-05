Avec l’Apex 300, BLUETTI entend proposer une nouvelle approche de l’alimentation énergétique, plus flexible, plus intelligente, et surtout mieux adaptée à la diversité des usages. Ce module central se connecte à un large éventail de batteries et d’accessoires, pour répondre aussi bien aux besoins ponctuels qu’aux installations plus ambitieuses.

À la maison comme en itinérance, l’Apex 300 s’intègre dans un système évolutif capable de fournir de l’énergie de secours, d’alimenter un logement partiellement hors réseau ou encore de garantir une autonomie complète pour les adeptes de la vanlife.