Les français sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à la production d'électricité à domicile. Et le photovoltaïque reste de très loin l'option de choix dans la plupart des cas. On peut en effet profiter d'une production solaire d'électricité un peu partout en France. Il suffit sur le papier de pouvoir accorder un bout de terrain ou de toit ensoleillé à quelques panneaux solaires.

Les usagers tentés par ce saut rencontrent toutefois dans les faits de coûteuses barrières d'accès. En plus d'acheter et d'installer des panneaux solaires en quantité suffisante pour couvrir leurs besoins, ces derniers sont généralement tenus de modifier leur installation avec, souvent, l'intervention d'un installateur professionnel.

La note dépasse ainsi très souvent le budget initial. Ce qui rend les options intermédiaires à installer soi-même de plus en plus intéressantes. Les systèmes de faible capacité, comme le SolarFlow 800 que la firme Zendure vient de dévoiler, constituent ainsi une option intéressante. Il s'agit d'un système performant et bon marché qui délivre une solution plug-and-play accessible au plus grand nombre.