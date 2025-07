Le génie réside aussi dans l'intelligence embarquée. Le mode « Time-Based Control » scrute en permanence les tarifs EDF pour orchestrer charge et décharge, selon les heures creuses/pleines. Du coup, on peut espérer des économies automatiques sans lever le petit doigt. Les propriétaires d'un véhicule Tesla bénéficient même de la fonction « Charge on Solar », qui réserve l'énergie solaire excédentaire à la voiture.