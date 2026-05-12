Tout transite par un traitement local des données, ce qui est plutôt rare quand la plupart des solutions concurrentes dépendent d'un serveur distant. Peu importe la panne, que votre box Internet soit hors service, votre opérateur en panne ou que le cloud constructeur subisse une attaque, la machine continue d'arbitrer entre solaire, batterie et réseau. Seules les fonctions avancées de l'intelligence artificielle ZENKI demeurent dans le cloud.

Si votre réseau ne fonctionne plus, le boîtier bascule l'ensemble du logement sur le secours, et non quelques prises sélectionnées. Frigo, box, éclairage ou encore climatiseurs tiennent. Pompe à chaleur et borne de recharge aussi, tant que la batterie suit. La seule différence entre les deux versions est que les trois phases sécurisées fonctionnent simultanément avec trois unités SolarFlow Mix en parallèle pour la triphasée, une seule phase pour la monophasée.

Pour l'interopérabilité, il existe cinq standards européens. SG-Ready pour plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur. EEBus pour les appareils domestiques. OCPP pour les bornes de recharge. VPP-Ready pour le raccordement futur aux centrales virtuelles. Et ZenWave, tarification dynamique maison, qui ouvre l'accès au marché spot.

Selon Zendure, un foyer allemand consommant 15 000 kWh par an, avec 16 kWc de panneaux et trois SolarFlow 4000 Mix, monte à 91 % d'autoconsommation avec des économies annoncées de 5 472 euros par an.