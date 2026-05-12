719 euros en monophasé, 839 en triphasé. Voilà le ticket d'entrée du PowerHub, le boîtier que Zendure livrera en juillet 2026 pour relier panneaux, batteries, pompe à chaleur, voiture et secours dans une seule architecture, doté d'une capacité modulable de 8 à 150 kWh.
Avec un kit solaire de balcon, on produit. Avec le PowerHub, on répartit. Zendure complète sa série SolarFlow Mix par un concentrateur central, présenté le 11 mai. Trois unités SolarFlow Mix au maximum tiennent sur un même boîtier, pour 12 kW de sortie continue. En triphasé, jusqu'à 43 kW d'entrée solaire, et une borne de recharge qui grimpe à 22 kW.
Côté commercial, Zendure réserve l'appareil aux 1 000 premiers acheteurs européens de deux unités SolarFlow 4000 Mix Pro ou Mix AC+, dans le cadre du programme European Elite 1,000. Pré-commande ouverte, livraisons en juillet.
Votre logement est toujours pilotable, y compris en cas de panne d'Internet
Tout transite par un traitement local des données, ce qui est plutôt rare quand la plupart des solutions concurrentes dépendent d'un serveur distant. Peu importe la panne, que votre box Internet soit hors service, votre opérateur en panne ou que le cloud constructeur subisse une attaque, la machine continue d'arbitrer entre solaire, batterie et réseau. Seules les fonctions avancées de l'intelligence artificielle ZENKI demeurent dans le cloud.
Si votre réseau ne fonctionne plus, le boîtier bascule l'ensemble du logement sur le secours, et non quelques prises sélectionnées. Frigo, box, éclairage ou encore climatiseurs tiennent. Pompe à chaleur et borne de recharge aussi, tant que la batterie suit. La seule différence entre les deux versions est que les trois phases sécurisées fonctionnent simultanément avec trois unités SolarFlow Mix en parallèle pour la triphasée, une seule phase pour la monophasée.
Pour l'interopérabilité, il existe cinq standards européens. SG-Ready pour plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur. EEBus pour les appareils domestiques. OCPP pour les bornes de recharge. VPP-Ready pour le raccordement futur aux centrales virtuelles. Et ZenWave, tarification dynamique maison, qui ouvre l'accès au marché spot.
Selon Zendure, un foyer allemand consommant 15 000 kWh par an, avec 16 kWc de panneaux et trois SolarFlow 4000 Mix, monte à 91 % d'autoconsommation avec des économies annoncées de 5 472 euros par an.
Votre voiture devient une batterie pour la maison
La future borne EVFlow AC s'arrimera nativement au PowerHub. Elle exploitera la norme ISO 15118-20, protocole européen qui autorise la recharge bidirectionnelle entre véhicule et bâtiment. Le jour, la voiture absorbe le solaire. Le soir, elle restitue son énergie aux prises du logement. Zendure déclinera la borne en trois puissances, 7,4 kW, 11 kW et 22 kW, avec prise standard ou câble attaché.
Côté véhicules, l'offre commerciale reste mince. Hyundai Ioniq 5 et 6, Kia EV6 et EV9, Nissan Leaf e+, BYD Atto 3 et Dolphin, Renault 5 E-Tech, Ford F-150 Lightning : voilà les modèles aujourd'hui confirmés en V2G.
En France, le déploiement commercial du V2G démarre tout juste. DREEV, joint-venture entre EDF et l'américain NUVVE, recense aujourd'hui une vingtaine de modèles compatibles, contre huit l'an dernier. Le propriétaire touche un revenu plafonné autour de 240 euros par an, d'après les chiffres communiqués par DREEV.
Aux Pays-Bas, Utrecht teste un projet plus ambitieux. La ville a lancé un réseau d'autopartage 100 % bidirectionnel baptisé Energized, avec 50 Renault 5 E-Tech sur les routes. Il s'agit du premier pilote commercial à cette échelle en Europe.
Enfin, lorsqu'on passe à la caisse, on note un écart de 120 euros entre les deux versions du PowerHub : 719 euros pour la monophasée, 839 pour la triphasée qui couvre la maison entière en secours. Notre confrère spécialisé Maison et Domotique rapporte qu'à la session de questions-réponses tenue à Lille, l'équipe Zendure a confirmé la compatibilité entre les batteries SolarFlow Mix et le HEMS existant de la marque. Concernant l'API en revanche, le constructeur reste prudent quant à une ouverture complète.
Les quotas ont été resserrés pendant la pré-commande : 500 exemplaires du SolarFlow 4000 Mix AC+, 200 pour certaines configurations Pro. La borne EVFlow AC, elle, sera disponible en fin d'année 2026.
Source : Communiqué de presse