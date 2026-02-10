Si on pouvait résumer le positionnement de ces deux batteries, la 2400 AC+ est conçue avant tout pour un usage confort et des pics de consommation plus élevés, la 1600 AC+ pour un stockage accessible et mieux maîtrisé. Rapporté à la capacité de base, on tourne autour de 500 €/kWh pour la Pro (2,4 kWh), 400 €/kWh pour la 2400 AC+ et 375 €/kWh pour la 1600 AC+, hors batteries additionnelles et hors pose.

Des batteries qui décident (en partie) à votre place

Mais la vraie bascule se joue côté logiciel. Zendure ne vend plus seulement des batteries. La marque pousse désormais un système complet de gestion de l'énergie. Baptisé HEMS 2.0, il repose sur une architecture à trois niveaux : les appareils (panneaux solaires, batteries, compteurs, pompes à chaleur, bornes de recharge, etc.), une plateforme centrale (IoT, jumeau numérique, orchestration) et des services applicatifs.

Au cœur de l'ensemble se trouve Zenki 2.0, un agent IA dédié à l'énergie domestique. Son rôle principal est de décider automatiquement quand charger depuis le solaire, quand charger depuis le réseau (heures creuses), et quand décharger pour éviter les pics tarifaires. Zendure met en avant un système qui serait capable d'apprendre les habitudes du foyer, de dialoguer via chatbot, et même, à terme, d'analyser images et vidéos pour obtenir un diagnostic de votre installation.