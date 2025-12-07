Un nouvel acteur de plus sur le marché de la batterie domestique. Avec son modèle Venus E 3.0, le chinois Marstek cible tous les particuliers qui voient leurs panneaux solaires renvoyer gratuitement des kWh sur le réseau. La promesse est simple : capter le surplus en journée, le restituer le soir et tendre vers une autoconsommation à 100%, sans changer d'onduleur ni toucher à l'installation existante. La batterie se connecte directement sur une prise 230 volts et s'interfacerait avec la plupart des compteurs communicants pour éviter toute injection non souhaitée dans le réseau.

IA, optimisation en temps réel et ambitions en France

La Venus E 3.0 repose sur des cellules LFP (Lithium Fer Phosphate) de 5,12 kWh (de quoi faire tourner la plupart de vos appareils électriques le temps d'une soirée), données pour plus de 6 000 cycles de charge, soit une quinzaine d'années d'usage théorique (le produit est garanti 10 ans). Son format vertical et peu épais (de loin, on dirait un radiateur électrique) est conçu pour ne pas prendre trop de plage à proximité d'une prise électrique murale que ce soit sur le balcon (protection IP65, fonctionnement jusqu'à -20°C), le garage ou une pièce technique, selon les contraintes du logement, maison ou appartement.

Signalons aussi la possibilité d'utiliser en parallèle jusqu'à trois batteries identiques sur votre installation monophasée, mais il faudra alors faire appel à un électricien pour vérifier que votre circuit électrique a la capacité de supporter une telle installation. Enfin, la puissance de sortie par défaut est annoncée à 800 watts par le fabricant (2 500W maxi). De même, ni EDF ni Bercy n'ont pu nous préciser si ce type de produit restait conforme avec la révision de la norme NF C 15-100 de septembre 2025 qui s'adresse surtout aux générateurs d’électricité fixes. Là aussi, si votre installation électrique est un peu vétuste, il sera alors sage de faire intervenir un professionnel pour vérifier que celle-ci pourra supporter un tel dispositif et, si besoin, vous installer une prise 16A protégée.