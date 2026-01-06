Le fabricant spécialisé dans le stockage d'énergie multiplie les annonces à Las Vegas. À l'occasion du CES 2026, Marstek expose toute une gamme de solutions rechargeables, allant des simples piles AA jusqu'aux centrales solaires extensibles.
Chaque mois de janvier, le CES de Las Vegas s’impose comme la vitrine mondiale par excellence des innovations technologiques, où les industriels viennent exposer leurs nouveautés pour les mois à venir. Pour cette édition 2026, Marstek y dévoile une série de nouvelles solutions de stockage d’énergie, allant des accessoires du quotidien aux stations solaires portables. Voici ce qui a été annoncé.
Marstek présente de nouvelles batteries portables
Marstek commence par s’attaquer à un objet du quotidien avec des piles rechargeables AA et AAA au lithium-ion. Affichant une tension nominale de 1,5 V, elles se rechargent directement via un port USB-C, sans chargeur dédié. Le constructeur met en avant une endurance annoncée à plus de 1 500 cycles, ainsi qu’une capacité de conservation de 80 % après trois ans de stockage. Ces piles restent par ailleurs opérationnelles jusqu’à -20 °C.
Marstek présente par ailleurs deux batteries externes intelligentes, les P326D et P327D. Dotées d’un écran TFT, elles fournissent des informations en temps réel sur la charge et l’alimentation. Un câble USB-C tressé et détachable permet de brancher deux appareils simultanément, avec une puissance pouvant atteindre 65 W sur un port. Pensées pour les déplacements, ces batteries sont certifiées pour le transport aérien et bénéficient d’une étanchéité IPX7.
De nouvelles stations d'énergie solaire dévoilées lors du CES 2026
Le constructeur élargit également son offre vers des stations d’énergie solaire de plus grande capacité. Le modèle M5000-N se positionne comme une solution modulaire, avec 5,12 kWh de capacité extensible jusqu’à 15,36 kWh. Certifiée IP65, elle délivre jusqu’à 5 kW en sortie et intègre quatre contrôleurs MPPT, capables d’accepter jusqu’à 10 kW en entrée photovoltaïque. Marstek s’appuie ici sur des cellules LFP garanties cinq ans, annoncées pour plus de 6 000 cycles.
On retrouve d'ailleurs cette approche dans les stations M1200 et M2200, plus compactes, mais qui demeurent néanmoins toujours extensibles. Elles proposent respectivement 1 200 W et 2 000 W en sortie, avec une entrée solaire pouvant atteindre 800 W et 1 200 W. Leur capacité peut évoluer jusqu’à 2 060 Wh pour la M1200 et 6 720 Wh pour la M2200, afin de s’adapter à différents besoins d’autonomie.
Côté batteries externes, Marstek ajoute à sa gamme les P265L et P267L, offrant chacun 10 000 et 20 000 mAh, une charge rapide de 22,5 W, un câble intégré et deux ports supplémentaires. Des modèles plus puissants sont également annoncés, comme la P288D capable de délivrer jusqu’à 145 W et d’atteindre 80 % de charge en une heure. La P281D associe une batterie de 20 000 mAh à un chargeur mural intégré basé sur la technologie GaN, tandis que la P269D adopte une fixation magnétique pour une utilisation directe au dos d’un smartphone.
L’ensemble des nouveaux produits Marstek sera présenté à Las Vegas dans le cadre du CES 2026. Pour rappel, le grand salon dédié aux nouvelles technologies ouvre ses portes du mardi 6 janvier (soit à compter d'aujourd'hui) au vendredi 9 janvier.
Source : Communiqué de presse