Marstek commence par s’attaquer à un objet du quotidien avec des piles rechargeables AA et AAA au lithium-ion. Affichant une tension nominale de 1,5 V, elles se rechargent directement via un port USB-C, sans chargeur dédié. Le constructeur met en avant une endurance annoncée à plus de 1 500 cycles, ainsi qu’une capacité de conservation de 80 % après trois ans de stockage. Ces piles restent par ailleurs opérationnelles jusqu’à -20 °C.

Marstek présente par ailleurs deux batteries externes intelligentes, les P326D et P327D. Dotées d’un écran TFT, elles fournissent des informations en temps réel sur la charge et l’alimentation. Un câble USB-C tressé et détachable permet de brancher deux appareils simultanément, avec une puissance pouvant atteindre 65 W sur un port. Pensées pour les déplacements, ces batteries sont certifiées pour le transport aérien et bénéficient d’une étanchéité IPX7.