Foire aux questions

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À quoi sert un MPPT (Maximum Power Point Tracking) dans une installation photovoltaïque avec batterie ?

Un MPPT est un contrôleur qui ajuste en permanence la tension et le courant des panneaux solaires pour en extraire la puissance maximale, malgré les variations d’ensoleillement, de température ou d’ombrage. Concrètement, il améliore le rendement de la production réelle par rapport à un pilotage fixe. Dans un système avec stockage, un MPPT bien dimensionné aide aussi à mieux alimenter la charge de la batterie quand la production est fluctuante. Le nombre de MPPT et leur puissance admissible comptent particulièrement quand les panneaux sont répartis sur plusieurs orientations (est/ouest) ou plusieurs strings.

Quelle différence entre un système solaire « AC-couplé » et « DC-couplé » pour charger une batterie domestique ?

En DC-couplé, les panneaux alimentent directement un convertisseur/chargeur côté courant continu (DC) avant stockage, ce qui limite certaines conversions et peut améliorer le rendement sur la charge batterie. En AC-couplé, la production passe d’abord par un onduleur solaire qui injecte en courant alternatif (AC), puis un onduleur/chargeur batterie récupère cette énergie AC pour la stocker. L’AC-couplé est souvent privilégié en retrofit, car il s’intègre plus facilement à une installation photovoltaïque existante sans tout reconfigurer côté panneaux. En contrepartie, il peut y avoir davantage d’étapes de conversion selon les scénarios (charge/décharge), ce qui influence les pertes et la performance globale.

Que signifie « rendement aller-retour » (round-trip efficiency) pour une batterie, et pourquoi c’est déterminant en autoconsommation ?

Le rendement aller-retour mesure la part d’énergie récupérable après un cycle complet charge puis décharge, pertes comprises (électronique de puissance, chimie de la batterie, câbles, etc.). Un rendement de 90% signifie que 10% de l’énergie “stockée” est perdue avant de redevenir utilisable. En autoconsommation, ce chiffre pèse directement sur l’intérêt économique du stockage, car chaque kWh perdu est un kWh qu’il faut soit racheter au réseau, soit produire en plus. Il faut aussi le mettre en regard du profil d’usage (cyclage quotidien ou occasionnel) et des autres pertes du système (onduleur, conversion AC/DC).