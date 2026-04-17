Face à la hausse des prix de l’énergie, les solutions d’autoconsommation s’imposent comme une évidence. Avec sa gamme SolarFlow, Zendure propose l’un des produits les plus aboutis du moment : conception plug and play, stockage de l’énergie solaire et pilotage intelligent… Autant de leviers qui optimisent la consommation et réduisent la facture.
L’énergie a un coût, et les tensions qui agitent le monde ne cessent de nous le rappeler. La bonne nouvelle, c’est qu’aujourd’hui, des solutions techniques existent pour absorber ces fluctuations, amortir les hausses, et générer de vraies économies au quotidien.
Zendure apporte une réponse concrète à la volatilité des prix de l’énergie
Parmi les propositions disponibles, celle de Zendure se démarque clairement. En premier lieu grâce à son approche plug and play : nul besoin d’être ingénieur ni même technophile pour installer et exploiter les systèmes SolarFlow. La véritable différence réside dans le système HEMS 2.0 de la série SolarFlow 2400, qui gère intelligemment la consommation d'énergie domestique. Il optimise également les habitudes de consommation d'électricité grâce à ZENKI™ 2.0.
Ces systèmes pilotent la distribution d’énergie. Ils optimisent celle produite par les panneaux solaires et peuvent même stocker l’électricité durant les heures creuses pour la restituer aux moments où la demande grimpe, aux heures pleines. De quoi alléger sa facture, notamment pour les abonnés Tempo qui redoutent plus que tout les jours rouges… Lorsque le prix du kilowattheure s’envole et que le moindre appareil branché devient presque un luxe.
Reste une question essentielle : quel modèle choisir en fonction de ses besoins et de son logement ?
La gamme SolarFlow 2400 : quel modèle choisir ?
Vous recherchez une solution pour réaliser des économies ? Zendure propose trois options :
Ces dispositifs permettent non seulement de sécuriser une réserve d’électricité en cas de coupure, mais surtout de réduire significativement la facture énergétique grâce à une meilleure gestion de l’autoconsommation.
HEMS 2.0 et ZENKI™ 2.0 : un pilotage intelligent qui change tout
Derrière la série SolarFlow se trouve un système de gestion de l’énergie particulièrement sophistiqué.
HEMS 2.0 orchestre en temps réel les échanges entre les panneaux solaires, le stockage et le réseau électrique du foyer, l’ensemble des informations étant accessible d’un coup d’œil depuis l’application dédiée. Mieux encore, il intègre nativement les données de votre contrat d’électricité, avec une compatibilité couvrant plus de 840 fournisseurs européens, pour que chaque kilowattheure soit valorisé au meilleur moment.
Au cœur du système, ZENKI™ 2.0 pousse la logique encore plus loin. Ce moteur d’intelligence artificielle ne se contente pas d’équilibrer la production solaire… Il apprend et évolue. Au fil du temps, il analyse vos habitudes de consommation pour anticiper vos besoins et affiner automatiquement les cycles de charge et de décharge. Des recommandations personnalisées et une surveillance permanente de l’installation complètent le tableau.
SolarFlow 2400 Pro : créer sa station solaire complète
Le modèle SolarFlow 2400 Pro capte directement l’énergie des panneaux solaires via un contrôleur MPPT. Il suffit alors de le brancher sur une simple prise murale pour qu’il injecte l’électricité produite vers le réseau domestique.
Le système intègre quatre entrées MPPT indépendantes, pouvant accepter jusqu’à 3 000 W de panneaux en courant continu (DC). Cette configuration permet de connecter plusieurs champs solaires orientés différemment afin d’optimiser la production tout au long de la journée. En mode hybride, en combinant l’énergie solaire et l’apport du réseau (couplage AC), la puissance d’entrée peut même atteindre jusqu’à 4 800 W. De quoi couvrir une grande partie des besoins électriques en journée sans solliciter le réseau.
Par ailleurs, Zendure mise toujours sur une architecture modulaire. Le système est compatible avec des batteries additionnelles qu’il suffit d’empiler pour augmenter progressivement la capacité de stockage et ainsi lisser la consommation, notamment pendant la nuit lorsque les panneaux ne produisent plus d’énergie.
SolarFlow 2400 AC+ : optimiser l’autoconsommation
Avec une puissance d’entrée AC de 2400 W et une capacité de stockage extensible de 2,4 kWh à 16,8 kWh, le SolarFlow 2400 AC+ apparaît comme une solution pertinente pour tous ceux qui disposent d’une installation solaire et souhaitent en optimiser le stockage de l’énergie.
Plutôt que de réinjecter l’électricité sur le réseau en pleine journée, lorsque vous êtes absent, le système la conserve afin de la restituer au moment où votre consommation est la plus élevée, favorisant ainsi l’autoconsommation. Il peut également stocker l’énergie à moindre coût durant les heures creuses pour la redistribuer aux heures pleines, et ainsi générer des économies supplémentaires.
Selon Zendure, le dispositif permettrait de réaliser jusqu’à 1 686 € d’économies d’électricité par an. En effet, l’achat d’un SolarFlow 2400 AC+ accompagné de cinq batteries AB3000L, pour une consommation annuelle estimée à 5 000 kWh, pourrait générer jusqu’à 1 686 € d’économies (16,8 kWh × 0,275 € × 365). De quoi envisager un amortissement rapide.
SolarFlow 1600 AC+ : une première étape
Le SolarFlow 1600 AC+ est la solution idéale pour ceux qui souhaitent franchir un premier pas vers l’indépendance énergétique, sans complexité ni investissement démesuré.
Il convient également aux utilisateurs équipés d’une installation solaire en toiture, mais aussi à ceux qui n’en disposent pas et souhaitent optimiser leur consommation, notamment dans le cadre d’offres comme EDF Tempo ou de la tarification dynamique.
Le principe est simple : stocker l’énergie pendant les heures creuses, quand le tarif est au plus bas, pour la restituer aux heures de pointe, quand il s’envole. Il est évolutif avec une capacité allant de 1,92 kWh jusqu’à 11,52 kWh en associant plusieurs batteries. Quant à sa puissance de 1 600 W, elle répond aux besoins des appareils essentiels, notamment ceux qui fonctionnent en continu comme une box internet ou des équipements connectés.
Pour compléter l’ensemble, chaque appareil de la gamme intègre le système ZenGuard™. Celui-ci repose sur une architecture à double BMS spécialement conçue pour renforcer la protection des batteries. Il s’accompagne d’une auto-maintenance intelligente et d’un dispositif d’extinction automatique capable de se déclencher en cas de surchauffe atteignant 170 °C. L’objectif de ZenGuard™ est ainsi d’assurer en priorité la sécurité des appareils comme celle des utilisateurs, garantissant un haut niveau de protection.