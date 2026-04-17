Zendure apporte une réponse concrète à la volatilité des prix de l’énergie

Parmi les propositions disponibles, celle de Zendure se démarque clairement. En premier lieu grâce à son approche plug and play : nul besoin d’être ingénieur ni même technophile pour installer et exploiter les systèmes SolarFlow. La véritable différence réside dans le système HEMS 2.0 de la série SolarFlow 2400, qui gère intelligemment la consommation d'énergie domestique. Il optimise également les habitudes de consommation d'électricité grâce à ZENKI™ 2.0.

Ces systèmes pilotent la distribution d’énergie. Ils optimisent celle produite par les panneaux solaires et peuvent même stocker l’électricité durant les heures creuses pour la restituer aux moments où la demande grimpe, aux heures pleines. De quoi alléger sa facture, notamment pour les abonnés Tempo qui redoutent plus que tout les jours rouges… Lorsque le prix du kilowattheure s’envole et que le moindre appareil branché devient presque un luxe.

Reste une question essentielle : quel modèle choisir en fonction de ses besoins et de son logement ?