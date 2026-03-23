BLUETTI frappe fort, et difficile de ne pas s’en réjouir ! Le spécialiste des solutions d’énergie propre a conçu une station d’énergie portable pour les camping-cars et les activités outdoor offrant une capacité de 3 kWh. Un chiffre déjà séduisant sur le papier… Mais la vraie surprise se cache ailleurs. Malgré cette réserve d’énergie généreuse, la BLUETTI Elite 300 parvient à réduire drastiquement son encombrement : jusqu’à 58,9 % de volume en moins par rapport aux autres modèles de 3 kWh. Le tout avec un poids 21 % inférieur et une puissance confortable de 2 400 W.

Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, BLUETTI accompagne cette nouveauté d’une remise très généreuse : 700 € de réduction immédiate ! Histoire de s’équiper au meilleur prix pour les premières douceurs du printemps. Deux codes promos sont disponibles :