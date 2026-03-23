Avec sa capacité de 3 kWh, sa puissance de 2 400 W et un format jusqu’à 58,9 % plus compact que la concurrence, la BLUETTI Elite 300 s’impose comme la station d’énergie portable idéale pour les camping-cars et toutes les activités en extérieur.
BLUETTI frappe fort, et difficile de ne pas s’en réjouir ! Le spécialiste des solutions d’énergie propre a conçu une station d’énergie portable pour les camping-cars et les activités outdoor offrant une capacité de 3 kWh. Un chiffre déjà séduisant sur le papier… Mais la vraie surprise se cache ailleurs. Malgré cette réserve d’énergie généreuse, la BLUETTI Elite 300 parvient à réduire drastiquement son encombrement : jusqu’à 58,9 % de volume en moins par rapport aux autres modèles de 3 kWh. Le tout avec un poids 21 % inférieur et une puissance confortable de 2 400 W.
Et parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, BLUETTI accompagne cette nouveauté d’une remise très généreuse : 700 € de réduction immédiate ! Histoire de s’équiper au meilleur prix pour les premières douceurs du printemps. Deux codes promos sont disponibles :
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Elite 300 : la station qu’il vous faut pour prendre la route !
Si vous êtes un habitué des escapades en plein air, vous avez sans doute déjà saisi l’intérêt d’embarquer une batterie de grande capacité dans un format compact. Que l’on voyage en caravane, en camping-car, sous une tente, dans un bungalow ou en voiture, chaque centimètre compte. Alors, lorsqu’un fabricant se donne la peine d’optimiser au maximum la conception de sa station d’énergie pour vous faire gagner de la place, cela mérite d’être salué.
3 kWh de capacité et 2 400 W de puissance
Avec ses dimensions de seulement 366 × 305 × 297,5 mm, la BLUETTI Elite 300 se glisse facilement à bord, tout en offrant à ses utilisateurs une autonomie énergétique confortable.
D’ailleurs, pour mieux se représenter ce que signifie une réserve d’énergie de 3 kWh, il suffit de la traduire en usages du quotidien. Une telle capacité permet par exemple d’alimenter une ampoule LED de 10 W pendant près de 300 heures, ou de faire fonctionner un téléviseur de 60 W (environ 43 pouces) pendant une cinquantaine d’heures et de recharger un smartphone 200 fois environ.
Qui plus est, cette capacité généreuse s’accompagne d’une puissance de sortie de 2 400 W, de quoi alimenter sans difficulté des appareils gourmands en énergie, et pas seulement les petits accessoires du quotidien. On peut ainsi imaginer brancher une plaque électrique, un lave-linge compact, une pompe à eau ou même un appareil à raclette pour partager un bon repas.
Recharge flexible : prise murale, solaire, voiture…
Capacité généreuse, puissance de sortie musclée… Mais qu’en est-il au moment de faire le plein d’énergie ?
Sur ce point, BLUETTI joue clairement la carte de la flexibilité. L’Elite 300 peut en effet être rechargée de plusieurs façons, afin de s’adapter à toutes les situations, que vous soyez à la maison, sur la route ou en pleine nature.
- Depuis des panneaux solaires : environ 4 heures pour récupérer 100 % d’autonomie ;
- Depuis une prise murale AC : environ 1,3 heure pour atteindre 80 % de charge ;
- Depuis une voiture : en 12 V (30,6 heures pour 100 %) ou 24 V (15,6 heures pour 100 %) ;
- Depuis un chargeur d’alternateur : environ 3,2 heures pour une charge complète.
Autrement dit, quelle que soit votre situation, en camping, il existe toujours une solution pour remettre rapidement la batterie à niveau.
L’Elite 300 prend le relais en cas de coupure de courant
Il faut également garder à l’esprit que l’Elite 300 est un système tout-en-un, prêt à l’emploi. Cette station d’énergie portable intègre non seulement une batterie, mais aussi l’onduleur, le chargeur, les contrôleurs ainsi que les différents systèmes de protection. Tout est réuni dans un seul appareil pour une utilisation simple et immédiate.
D’ailleurs, en usage domestique, cette conception a un avantage très concret. Si une coupure de courant se produit, l’Elite 300 prend le relais en seulement 10 ms. Un délai si court qu’il permet de maintenir votre connexion Wi-Fi active et d’éviter toute interruption de vos équipements essentiels.
Un contrôle intelligent depuis l’application
Pour couronner le tout, BLUETTI accompagne l’Elite 300 d’une application bien pratique. Depuis votre smartphone, vous pouvez par exemple allumer ou éteindre l’appareil à distance, mais aussi programmer vos équipements (éclairage, climatisation, chauffage, cafetière).
Grâce à cette gestion à distance, vos appareils peuvent continuer à fonctionner même lorsque vous n’êtes pas sur place, que ce soit à la maison ou dans votre van. De plus, l’application permet également de recevoir des alertes météo, afin d’anticiper d’éventuelles coupures de courant et de mieux gérer votre alimentation énergétique.
Enfin, côté connectique, c’est un sans-faute. L’Elite 300 se montre particulièrement complète avec pas moins de huit ports pour répondre à tous les usages : une entrée AC, un port USB-C 140 W, un port USB-C 100 W, des ports USB-A, un port DC 12 V, une prise allume-cigare, une entrée DC ainsi qu’une prise secteur AC. De quoi brancher simultanément plusieurs appareils !