Pour s'adapter à la realité du marché mondial, Momentum Technologies décline sa vision de façon pragmatique. Cédric Choffat nous explique qu'on « ne peut pas faire une seule capsule qui réponde à tous les risques parce qu'il y a des problématiques comme la flottabilité, le poids, la résistance balistique ». Le premier modèle terrestre, baptisé B-01, exposé à Eurosatory cette même semaine, affiche ainsi un poids de 1,6 tonne, et comme la version W-01, le volume d’une Smart. La capsule à bord de laquelle nous avons pu monter va être commercialisée à partir de 29 000 euros, le prix d'un SUV avec quelques options. Et à son bord, « on résiste aux capacités de perforation de la kalachnikov, donc on est quand même sur quelque chose de très sérieux. »