Depuis VivaTech, l'entreprise française Momentum Technologies a présenté l'un de ses LifePods, une capsule de survie flottante française que le grand public pourra bientôt s'offrir pour le prix d'un SUV.
C’est au cœur du salon VivaTech, à bord de la version flottante exposée LifePods W-01, que nous avons rencontré le fondateur de l'entreprise Momentum Technologies, Cédric Choffat, pour en savoir plus sur ce qui est l'une des vraies curiosités de l'événement. Alors que le modèle terrestre blindé s’apprête à débuter sa production dès juillet pour répondre aux risques géopolitiques majeurs, le module maritime attire tous les regards des investisseurs et même de l'armée. Entre les secrets de fabrication avec de grands industriels et les perspectives de sécurité nationale, on vous plonge dans les coulisses de ces capsules (presque) tout confort.
Le LifePods, le bunker de poche français qui défie les éléments et les armes de guerre
Rien ne prédestinait Cédric Choffat, expert reconnu en métallurgie de précision depuis plus de 25 ans, à concevoir ces LifePods, ces abris de résilience autonomes. Le traumatisme des tsunamis successifs de 2004 et 2011 a provoqué un véritable électrochoc chez l’industriel français. « Quand j'ai vu passer les gens dans les voitures qui flottaient au milieu des flots et qui malheureusement pour la plupart se sont noyés, j'ai été quand même surpris de constater qu'il n'y avait pas vraiment justement de structures métalliques ou flottantes », se rappelle le dirigeant.
Pour s'adapter à la realité du marché mondial, Momentum Technologies décline sa vision de façon pragmatique. Cédric Choffat nous explique qu'on « ne peut pas faire une seule capsule qui réponde à tous les risques parce qu'il y a des problématiques comme la flottabilité, le poids, la résistance balistique ». Le premier modèle terrestre, baptisé B-01, exposé à Eurosatory cette même semaine, affiche ainsi un poids de 1,6 tonne, et comme la version W-01, le volume d’une Smart. La capsule à bord de laquelle nous avons pu monter va être commercialisée à partir de 29 000 euros, le prix d'un SUV avec quelques options. Et à son bord, « on résiste aux capacités de perforation de la kalachnikov, donc on est quand même sur quelque chose de très sérieux. »
Cette capsule blindée pourrait bien intéresser la classe moyenne, les survivalistes ou encore « des gens du Bitcoin, par exemple, qui sont exposés à certains risques, comme l'enlèvement », souligne à juste titre Cédric Choffat. De son côté, la Direction générale de l'armement étudie un système héliportable pour les LifePods. « La DGA m'a à un moment demandé si on pouvait les larguer par avion, ce qui est envisageable, mais ça nécessiterait quelques aménagements, notamment pour amortir le choc ». D'autres acteurs sont aussi intéressés, certains pour des raisons de sécurité nationale, sans que l'on puisse rentrer dans le détail là-dessus, pour des raisons évidentes.
Trois heures d'air et une coque en aluminium marine pour défier les tsunamis
C'est donc précisément à bord du modèle flottant W-01 exposé à VivaTech que s'est tenu notre entretien, au calme, sous le regard de visiteurs qui se demandaient peut-être ce que nous nous racontions. Il faut savoir que ce prototype grandeur réelle a pu être fabriqué en deux mois et demi seulement grâce à une entreprise finlandaise du groupe Yamaha Motor. « Yamaha, historiquement, a été mon premier client. C'est-à-dire que quand j'avais seulement 20 ans, c'est le premier client qui m'a fait confiance », nous raconte Cédric.
Cette collaboration industrielle européenne de haut niveau a permis de livrer une structure d'une tonne deux à la finition plutôt réussie, vous pouvez le constater. Entièrement usiné en aluminium marine, le modèle W-01 possède une double coque injectée de mousse qui le rend absolument insubmersible, même face à un tsunami. L'habitacle peut sécuriser quatre adultes et quatre enfants, avec des sièges très légèrement décalés, pour faciliter l'installation des occupants. « Avec 4 enfants sur les genoux, c'est évidemment un peu moins confortable, mais on parle de sauver des vies », relève le patron de Momentum Technologies.
À l'intérieur, l'aménagement est optimisé pour maximiser l'autonomie. Sous les pieds, un discret compartiment accueille les vivres. D'après Cédric Choffat, « il y a une certaine capacité de stockage, on envisage de faire un sac pour pouvoir l'extraire facilement ». Effectivement, il y a de quoi mettre de la nourriture pour quelques jours. Notons aussi qu'en cas d'immersion totale, l'étanchéité totale s'active instantanément. « Il y a une autonomie d'air de 3 heures », nous répond Cédric Choffat, avec une capsule épaulée par une batterie lithium qui offre jusqu'à une semaine d'éclairage LED, tandis que des tests de foudre contre les tornades ont été planifiés auprès du CNRS, pour aller encore un peu plus loin dans la promesse de résistance à tout.
Des capsules empilables conçues pour un déploiement international rapide
Au-delà de l'aspect purement technique, le grand point fort du LifePods, c'est sa logistique standardisée. Les modules sont empilables et dimensionnés pour transiter par train ou conteneur maritime, et même déplaçables par chariot élévateur. Côté connectivité, Momentum Technologies collabore activement avec le groupe espagnol Indra pour implanter un système de géolocalisation. Cédric Choffat ambitionne ainsi de « collaborer avec l'État espagnol pour avoir une gestion de la crise en temps réel ».
Quid du calendrier, que nous avons brièvement évoqué ? Clairement, il s'accélère désormais au sein de la structure tricolore soutenue par la CCI de Perpignan. La version balistique B-01 sera mise en circulation dès juillet prochain, tandis que la capsule flottante W-01 arrivera début 2027. L'avenir de la gamme se dessine déjà à travers une déclinaison anti-incendie. Cédric Choffat nous révèle aussi qu'« ensuite, on va décliner la capsule B01 dans une version non balistique, mais qui sera beaucoup plus protectrice pour les incendies de forte intensité », avec un projet héliportable, pour les pompiers.
Pour soutenir ce déploiement industriel, Momentum Technologies passera un cap crucial en octobre ou novembre 2026 avec une levée de fonds en « Série A », ce qui correspond au tout premier grand tour de table de l'entreprise auprès d'investisseurs d'envergure. Aujourd'hui, forte de ses prototypes déjà fonctionnels et homologués, la start-up française affiche une solide valorisation de 12 millions d'euros. Une estimation de départ que Cédric Choffat compte bien faire fructifier. Une fois les premières capsules livrées et l'intérêt du marché officiellement validé, la valeur de la société devrait grimper entre 20 et 30 millions d'euros.
Alors que la production de série s'apprête à démarrer dès cet été, le succès de la future levée de fonds en fin d'année dira si Momentum Technologies parviendra à imposer ses abris de poche à l'échelle internationale. Quoi qu'il soit, on sait qu'il y a un public. Les survivalistes pourraient se jeter dessus, et toutes les composantes liées à des situations d'urgence également. C'est peut-être la plus grande force des LifePods, dans notre contexte et à notre époque : pouvoir toucher aussi bien le grand public que les professionnels et institutions.