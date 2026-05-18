xryl

C’est super pratique pour s’entraîner au tir. Si tu la touches, elle fuit (dans les 2 sens du terme), ce qui est super drôle. Puis tu peux la patcher et recommencer ton délire.

Plus sérieusement, un cerf volant ou un delta doit être contrôlé pour fonctionner. Avec le cerf volant, c’est pas le poids le problème, c’est qu’il faut un gus qui tire la ficelle pour l’amener à la bonne position dans le vent. Avec un delta, c’est le gus qui déplace son centre de gravité pour cela et qui vise les ascendants. Ici, l’aile est très proche des conditions de flottaison quelque soit le milieu (c’est quasiment un ballon, un dirigeable), donc pour contrôler sa direction, c’est beaucoup plus simple, un moteur fournit la poussée, deux moteurs la direction. C’est plus gros, mais dans l’espace aérien, la taille n’est pas vraiment le problème.