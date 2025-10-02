L’architecture imaginée par Inversion s’appuie sur des véhicules de la taille d’un petit conteneur, capables de patienter plusieurs années en orbite. Une fois la mission déclenchée, l’engin exécute seul sa descente, déploie ses parachutes et se guide avec une grande précision vers son point de chute, y compris sur des terrains sans infrastructure.

Cette capacité vise avant tout des scénarios où la vitesse est cruciale et les moyens traditionnels, inopérants. On pense aux livraisons de matériel médical en zones sinistrées ou à l’acheminement de pièces critiques sur des sites isolés. Le système se veut une couche de transport complémentaire, activable pour des besoins urgents que ni l’avion ni le bateau ne peuvent satisfaire à temps.

Pour prouver la viabilité de son approche, Inversion a déjà envoyé dans l’espace un premier prototype, « Ray », en janvier 2025. Ce vol a permis de tester les systèmes essentiels comme l’avionique, la propulsion et les communications, préparant le terrain pour le modèle Arc, dont le premier lancement est prévu pour 2026.