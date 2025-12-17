La surveillance maritime européenne s'apprête à prendre de l'altitude. L'Agence européenne de sécurité maritime (EMSA) vient de signer un accord-cadre avec Airbus pour équiper les garde-côtes du drone Flexrotor, un appareil capable de rester dans les airs pendant plus de dix heures d'affilée. Le contrat, prévu pour s'étaler sur deux ans avec possibilité d'extension jusqu'à quatre, marque le baptême du feu européen pour cet appareil volant autonome. Les opérations débuteront dès 2026 sur l'ensemble des côtes du continent.