Partenaire de VivaTech 2026, Clubic vous propose de gagner 50 pass pour deux personnes afin de découvrir le salon lors de la journée grand public du samedi 20 juin. Pour sa 10e édition, l’événement tech parisien réunira une nouvelle fois une partie du gratin mondial de la tech, de Yann Le Cun à Peter Steinberger, avec l’IA et la cybersécurité au cœur des discussions.
VivaTech 2026 ne sera pas seulement une vitrine de l’innovation. Pour sa 10e édition, le salon confirme son statut à part dans le paysage français, où les grands rendez-vous tech d’envergure internationale restent rares. À Paris, porte de Versailles, on croisera du 17 au 20 juin des patrons, chercheurs, investisseurs, startupeurs et décideurs venus prendre la température d’un secteur qui ne ralentit jamais.
Le casting donne d’ailleurs le ton. Peter Steinberger, créateur du génial OpenClaw, Yann Le Cun, figure majeure de l’intelligence artificielle, Octave Klaba, fondateur d’OVH, Joe Tsai d’Alibaba, Christel Heydemann, la patronne d’Orange, ou encore Shantanu Narayen, CEO d’Adobe, figurent parmi les noms attendus. Emmanuel Macron a également confirmé sa présence, signe que VivaTech reste aussi un rendez-vous stratégique pour l’écosystème numérique français.
Mais le salon sera aussi un bon test de lucidité. Entre l’IA qui promet de tout accélérer, les deepfakes qui brouillent la notion de preuve et les cyberattaques toujours plus professionnelles, le futur numérique a autant besoin d’enthousiasme que de garde-fous.
Partenaire de VivaTech, Clubic invite ses lecteurs à venir le constater sur place le samedi 20 juin, lors de la journée grand public. Cinquante codes d’accès pour deux personnes sont mis en jeu sur notre compte X afin de découvrir le salon, ses démonstrations, ses conférences et les entreprises qui travaillent déjà sur les grands sujets tech des prochaines années.
Un parcours cybersécurité Clubic pour suivre les menaces d’aujourd’hui et de demain
Pour guider cette exploration du salon, Clubic met notamment en avant un parcours cybersécurité, le Cybersecurity Trail dans la langue de Shakespeare, composé de dix startups venues du monde entier. Originaire du Rwanda, ShieldTech Hub travaille sur la sécurité offensive, défensive et le renseignement sur les menaces en Afrique. La française Moderering développe des agents IA capables de détecter les contenus illégaux ou dangereux en ligne. DuoKey, en Suisse, protège les données sensibles en empêchant qu’un seul acteur, même un fournisseur cloud, puisse y accéder.
DeleteMe Europe s'attaque pour sa part à l'exposition des données personnelles sur le web, le dark web et chez les data brokers. ID4US mise sur une biométrie ultrasonique 4D pour sécuriser les accès. Aurigin.ai lutte contre le clonage vocal et les deepfakes audio. Eyako, depuis La Réunion, propose un cockpit IA pour les responsables cybersécurité. Piirates réalise des tests d'intrusion en conditions réelles. Swiss Aware sensibilise les 15-25 ans grâce à un jeu immersif. Enfin, IIST, à Taïwan, sécurise les objets connectés avec des technologies matérielles d'identité et d'authentification.
Deux conférences compléteront ce parcours. AI vs. AI: The Race to Secure the Future, le 18 juin, s'intéressera à l'affrontement entre IA offensive et IA défensive. Alternative Facts, le 19 juin, abordera les deepfakes, la provenance des contenus et la crise de la preuve numérique.
Comment participer à notre jeu-concours pour gagner des places
Pour permettre à nos lecteurs de découvrir VivaTech lors de la journée grand public du samedi 20 juin, nous organisons un jeu-concours sur le compte X de Clubic, du 10 au 16 juin 2026. Celui-ci est ouvert aux personnes âgées d'au moins 18 ans et résidant légalement en France métropolitaine.
Le principe est simple. Pour participer, il faudra s'abonner au compte X de Clubic, s'abonner au compte de VivaTech, commenter le post du jeu-concours en taguant un ami, puis le reposter et le liker. Le tirage au sort aura lieu le 16 juin 2026 parmi les participations valides.
Au total, 50 gagnants seront désignés. Chacun remportera une invitation pour deux personnes pour la journée grand public de VivaTech, le samedi 20 juin. Les gagnants seront annoncés sur le compte X de Clubic, puis contactés par message privé afin de valider leurs coordonnées et de recevoir leur pass par voie électronique. L’occasion de découvrir de près le grand rendez-vous de la tech en France.