VivaTech 2026 ne sera pas seulement une vitrine de l’innovation. Pour sa 10e édition, le salon confirme son statut à part dans le paysage français, où les grands rendez-vous tech d’envergure internationale restent rares. À Paris, porte de Versailles, on croisera du 17 au 20 juin des patrons, chercheurs, investisseurs, startupeurs et décideurs venus prendre la température d’un secteur qui ne ralentit jamais.

Le casting donne d’ailleurs le ton. Peter Steinberger, créateur du génial OpenClaw, Yann Le Cun, figure majeure de l’intelligence artificielle, Octave Klaba, fondateur d’OVH, Joe Tsai d’Alibaba, Christel Heydemann, la patronne d’Orange, ou encore Shantanu Narayen, CEO d’Adobe, figurent parmi les noms attendus. Emmanuel Macron a également confirmé sa présence, signe que VivaTech reste aussi un rendez-vous stratégique pour l’écosystème numérique français.

Mais le salon sera aussi un bon test de lucidité. Entre l’IA qui promet de tout accélérer, les deepfakes qui brouillent la notion de preuve et les cyberattaques toujours plus professionnelles, le futur numérique a autant besoin d’enthousiasme que de garde-fous.

Partenaire de VivaTech, Clubic invite ses lecteurs à venir le constater sur place le samedi 20 juin, lors de la journée grand public. Cinquante codes d’accès pour deux personnes sont mis en jeu sur notre compte X afin de découvrir le salon, ses démonstrations, ses conférences et les entreprises qui travaillent déjà sur les grands sujets tech des prochaines années.

Un parcours cybersécurité Clubic pour suivre les menaces d’aujourd’hui et de demain

Pour guider cette exploration du salon, Clubic met notamment en avant un parcours cybersécurité, le Cybersecurity Trail dans la langue de Shakespeare, composé de dix startups venues du monde entier. Originaire du Rwanda, ShieldTech Hub travaille sur la sécurité offensive, défensive et le renseignement sur les menaces en Afrique. La française Moderering développe des agents IA capables de détecter les contenus illégaux ou dangereux en ligne. DuoKey, en Suisse, protège les données sensibles en empêchant qu’un seul acteur, même un fournisseur cloud, puisse y accéder.