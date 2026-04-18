Intelligence artificielle, faux profils, personal branding et sécurité des données, Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, lève le voile sur les coulisses de la célèbre plateforme professionnelle et donne ses conseils aux membres et entrepreneurs.
Elle est l'une des voix les plus écoutées du monde professionnel numérique en France. Fabienne Arata, directrice générale de LinkedIn France, était sur la scène du salon GO Entrepreneurs cette semaine pour défendre une conviction : le réseau reste un levier sous-exploité, y compris à l'ère de l'IA. Elle répond à Clubic sur la singularité numérique des entrepreneurs, la lutte contre les faux comptes et l'impact concret de l'intelligence artificielle sur les nombreux utilisateurs français de la plateforme qui appartient au géant Microsoft.
Ce que la directrice générale de LinkedIn France pense vraiment du réseau professionnel à l'heure de l'IA
Clubic : Votre conférence durant GO Entrepreneurs soulignait que le réseau est un « levier caché ». Avec un flux d'actualité désormais largement assisté par l'IA, comment un entrepreneur peut-il encore cultiver une singularité numérique pour bâtir une communauté qui soit réellement engagée et non juste volumineuse ?
Fabienne Arata : Le réseau est un levier puissant, mais souvent sous-exploité. Et plus l’IA structure les flux d’actualité, plus la question de la singularité devient centrale. Sur LinkedIn, la différence aujourd’hui ne se fait plus sur la visibilité, mais sur la pertinence. Nous déployons des systèmes de recommandation enrichis par des modèles d’IA capables de mieux comprendre le sens des contenus et l’évolution des centres d’intérêt. Ce que l’on observe très clairement, c’est que l’engagement ne vient pas du volume, mais de la résonance. Les contenus qui fonctionnent sont ceux qui apportent un éclairage utile sur un secteur, qui partagent une expérience vécue, ou qui offrent une lecture personnelle d’un sujet professionnel.
Dans ce contexte, l’IA ne remplace pas la singularité, elle la révèle. Ce qui fait la différence, c’est la capacité d’un entrepreneur à incarner un point de vue, à partager ses apprentissages (y compris ses échecs) et à créer de la conversation. Construire une communauté engagée, c’est aussi moins une question de volume qu’une question de confiance qui va se construire dans la durée, par des interactions régulières, des échanges sincères, et une présence cohérente… La clé, c’est donc de construire un personal branding sincère, ancré dans son histoire et ses convictions. Plus les contenus peuvent être générés facilement, plus la crédibilité humaine devient différenciante.
Vous avez parlé de « résilience » par le réseau. En 2026, avec un marché du travail et des cycles économiques très volatils, en quoi la structure technologique de LinkedIn permet à un entrepreneur de pivoter plus rapidement qu'avec les canaux de business traditionnels ?
La résilience, aujourd’hui, c’est avant tout la capacité à s’adapter vite. Et dans un environnement aussi mouvant qu'aujourd'hui, le réseau devient un levier d’accélération décisif. Sur LinkedIn, un entrepreneur peut mobiliser en quelques clics un écosystème complet : prospects, clients, partenaires, talents, investisseurs. C’est une différence majeure avec les canaux traditionnels, où activer son réseau prend du temps et repose souvent sur des démarches séquentielles.
Mais ce qui change vraiment la donne, c’est la combinaison entre ce réseau et la technologie. Aujourd’hui, on ne parle plus seulement de visibilité, mais de capacité à activer rapidement son capital relationnel, à tester une idée, à identifier des opportunités ou à recruter. On le voit très concrètement : le nombre de fondateurs sur LinkedIn a fortement augmenté ces dernières années, et ces entrepreneurs doivent gérer à la fois leur développement commercial, leur visibilité et leurs recrutements, souvent avec peu de ressources.
C’est pour répondre à cet enjeu que nous avons lancé des solutions comme Premium All-in-One, qui permettent de piloter ces dimensions depuis un seul espace. L’idée est simple : donner aux entrepreneurs un véritable outil pour accélérer leurs actions (identifier des prospects, renforcer leur visibilité, ou entrer en contact avec des candidats) avec des recommandations personnalisées et des outils assistés par l’IA.
Au final, là où les approches traditionnelles nécessitent du temps et une multiplication des outils, LinkedIn permet d’agir plus vite, de manière plus ciblée et plus intégrée. C’est cette capacité d’activation rapide, à l’échelle de son réseau, qui fait aujourd’hui la différence en matière de résilience et d’agilité.
Aujourd'hui, en avril 2026, l'IA est omniprésente sur LinkedIn. Pour les millions d'utilisateurs en France, quel est l'impact le plus tangible sur leur quotidien ? Est-ce que l'IA a réussi son pari de rendre le réseautage plus « humain » en automatisant les tâches ingrates, si j’ose dire ?
L’impact le plus tangible, c’est très clairement le gain de temps. Sur LinkedIn, l’IA permet aujourd’hui d’automatiser un certain nombre de tâches du quotidien : rédiger un message, résumer un échange, structurer une publication, ou encore traduire rapidement du contenu. Tout cela réduit la charge mentale et permet aux utilisateurs d’aller plus vite. Et paradoxalement, cela rend le réseau plus humain. Parce que ce temps gagné peut être réinvesti dans ce qui compte vraiment : interagir, répondre, échanger, créer de la relation.
Mais il faut être lucide, l’IA ne remplace pas l’authenticité. Les membres ne viennent pas sur LinkedIn pour lire des contenus génériques, ils viennent pour des expériences vécues, des points de vue, des parcours. Donc oui, l’IA améliore l’efficacité… mais l’engagement, lui, reste profondément humain.
LinkedIn brasse une quantité phénoménale de données professionnelles, qui sont le carburant de vos algorithmes, et c’est normal, comme tout réseau social, qui plus est professionnel. Mais du coup, techniquement, comment garantissez-vous aujourd'hui l'intégrité de ces données face à des menaces cyber de plus en plus sophistiquées, et comment assurez-vous leur étanchéité par rapport aux modèles d'IA tiers ?
LinkedIn est une communauté professionnelle où la confidentialité et la sécurité sont primordiales. Nos politiques de confidentialité sont claires : il est interdit à des tiers de collecter des données personnelles et de les utiliser si nos membres n'y ont pas consenti. Nous investissons en permanence via nos technologies et nos équipes pour empêcher le scraping (Ndlr : moissonnage) non autorisé de données, et nous n'hésiterons pas à engager des poursuites judiciaires si nécessaire pour protéger les données de nos membres contre tout usage abusif.
Avec l'essor du « deepfake » et de l'usurpation d'identité en entreprise, comment LinkedIn lutte-t-il techniquement pour garantir que le profil avec lequel un entrepreneur interagit est bien celui d'un humain vérifié, et non une entité synthétique malveillante ? Dans le prolongement, pouvez-vous rappeler quelle est la protection qui entoure le badge de vérification « Verified by LinkedIn » ?
Nos politiques sont claires : LinkedIn est une communauté réservée aux personnes réelles et aux opportunités réelles. Nos équipes d’experts utilisent des technologies intelligentes pour détecter et supprimer rapidement les faux comptes, afin que LinkedIn reste un espace de confiance pour les professionnels.
Plus de 99 % des faux comptes que nous supprimons sont détectés de manière proactive, avant même qu’ils ne soient signalés par qui que ce soit. Nos fonctionnalités de vérification gratuites aident les membres à avoir confiance dans les personnes et les opportunités avec lesquelles ils interagissent dont les emplois et les entreprises.
Un badge de vérification sur LinkedIn signifie que ces membres ont vérifié au moins un attribut les concernant, par exemple leur identité ou leur lieu de travail. Plus de 100 millions de membres ont déjà vérifié des informations les concernant sur LinkedIn, avec 75 membres effectuant une vérification chaque minute.
Et le mot de la fin, avec une question plus personnelle pour nos lecteurs : au-delà de vos fonctions chez LinkedIn, comment vous, Fabienne Arata, utilisez-vous l'IA dans votre propre organisation quotidienne ? Quels sont les outils ou usages dont vous ne pourriez plus vous passer aujourd'hui ?
L’IA fait aujourd’hui partie intégrante de mon organisation de travail. Je l’utilise principalement pour gagner du temps sur certaines tâches et gérer mes priorités : générer des comptes-rendus de réunions, préparer mes réunions suivantes, m’assurer que mon agenda est aligné avec mes priorités… Mais au-delà de la productivité, c’est aussi un outil qui permet d’alléger ma charge mentale. Tout ce qui peut être automatisé libère de l’espace pour se concentrer sur l’essentiel. Et au fond, c’est probablement là sa vraie valeur : nous aider à prioriser, à prendre du recul, et à consacrer plus de temps à ce qui compte vraiment : réfléchir, décider, échanger et créer !
Le mot de Clubic : Ce qui ressort de cet échange avec Fabienne Arata, c'est que LinkedIn n'a pas vocation à remplacer la relation humaine, mais à l'accélérer et à la protéger. Dans un écosystème où l'IA génère des contenus à la chaîne et où les faux profils se professionnalisent, la plateforme mise sur la vérification, l'authenticité et des outils pensés pour les entrepreneurs qui font tout à la fois. Automatiser ce qui peut l'être, pour libérer du temps pour ce qui ne peut pas l'être, réfléchir, décider, et créer du lien, voilà le futur, au moins à court terme, du premier réseau social professionnel planétaire.
Clubic, partenaire de GO Entrepreneurs édition 2026 (les 15 et 16 avril à Paris, puis le 24 septembre à Lyon)
GO Entrepreneurs, organisé par EBRA Events, est l’évènement annuel de tous les entrepreneurs. Il réunit 50 000 participants, 600 intervenants, 300 partenaires sur 48 heures, avec 250 conférences au programme. Innovation, chiffres, créativité, impact, agilité, endurance, résilience… Entreprendre est un marathon nécessitant de multiples qualités, les meilleurs outils et un accompagnement de premier plan. GO Entrepreneurs offre le parfait tour d’horizon des tendances, des outils et des réflexes à apprivoiser pour performer et collectionner les succès.