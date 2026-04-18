Fabienne Arata : Le réseau est un levier puissant, mais souvent sous-exploité. Et plus l’IA structure les flux d’actualité, plus la question de la singularité devient centrale. Sur LinkedIn, la différence aujourd’hui ne se fait plus sur la visibilité, mais sur la pertinence. Nous déployons des systèmes de recommandation enrichis par des modèles d’IA capables de mieux comprendre le sens des contenus et l’évolution des centres d’intérêt. Ce que l’on observe très clairement, c’est que l’engagement ne vient pas du volume, mais de la résonance. Les contenus qui fonctionnent sont ceux qui apportent un éclairage utile sur un secteur, qui partagent une expérience vécue, ou qui offrent une lecture personnelle d’un sujet professionnel.