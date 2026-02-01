"Nous appliquons les normes les plus strictes par défaut" - Interview DeepL

Vous insistez sur le fait que DeepL développe une IA linguistique spécialisée plutôt qu'une IA à usage général. Pouvez-vous expliquer concrètement les avantages de cette spécialisation pour vos clients B2B ?

Les organisations ont besoin de traductions fiables, cohérentes et adaptées à leur contexte métier, ce qui nécessite une compréhension approfondie du langage que seuls des modèles dédiés peuvent fournir. Cette spécialisation se traduit par des fonctionnalités avancées telles que les glossaires personnalisés ou les règles de traduction, qui permettent aux entreprises de préserver leur identité de marque, leur terminologie spécifique à l'industrie et leurs obligations réglementaires.

En plus de cela, notre Customization Hub rassemble glossaires, règles de style et mémoires de traduction dans un seul système. Il applique automatiquement les exigences linguistiques d'une entreprise lors de la traduction, ce qui réduit les erreurs à grande échelle et le temps consacré à la post-édition. Les équipes peuvent définir leur terminologie, ton et style préférés une seule fois, et DeepL les impose dans tous les marchés et points de contact.

Pour les secteurs les plus sensibles, comme le juridique, la fabrication ou la finance, cette cohérence linguistique est essentielle. Au-delà de la qualité linguistique, elle garantit une voix de marque unifiée à l'échelle internationale, tout en augmentant l'efficacité opérationnelle des équipes. C'est précisément là que la spécialisation de DeepL fait la différence face aux modèles généralistes, qui peinent à atteindre ce niveau de nuance et de contrôle.

Quelle est votre approche de la recherche en IA, et comment maintenez-vous l'équilibre entre l'innovation et la qualité du service ? Est-ce que vous tentez par exemple de préserver les nuances culturelles et éviter l'appauvrissement du "globish" dans les communications professionnelles ?

Notre approche repose sur un principe simple : innover vite en IA, mais jamais au détriment de la qualité linguistique. Nous investissons massivement dans les grands modèles de langage, la voix, la vision et l'IA autonome, mais chaque avancée est testée selon des critères de qualité stricts, avec des évaluations humaines par langue, pays et industrie pour préserver les nuances, le ton et les sens locaux.

DeepL Agent est l'expression la plus claire de cette stratégie. C'est un assistant IA conçu pour raisonner, planifier et agir dans de vrais flux de travail, pas seulement pour générer du texte, aidant les équipes à combler l'écart de productivité généré par la fragmentation constante entre les outils comme les plateformes CRM, email, calendriers, bases de connaissances et systèmes de gestion de projets.

En pratique, que ce soit dans nos outils de traduction principaux ou avec DeepL Agent, nous travaillons avec des linguistes natifs et des experts, et nous proposons des glossaires, des paramètres de ton et des fonctionnalités de personnalisation spécifiques à l'industrie qui empêchent tout d'être aplati et de perdre en qualité. Notre objectif n'est pas seulement de traduire correctement, mais d'aider les entreprises à communiquer comme le ferait un professionnel natif, avec le bon niveau de subtilité, de contexte et de crédibilité sur chaque marché.