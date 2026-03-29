"Nous n'avons pas besoin de tuer Google, nous devons juste ouvrir une porte" - Interview Internxt

L'Europe parle beaucoup de souveraineté numérique, pourtant les données de millions d'Européens restent chez Google ou Microsoft. Internxt est-il une vraie alternative à l'échelle continentale, ou ciblez-vous encore une niche de convaincus d'avance ?

F.V.S : Nous ne nous adressons vraiment plus à une petite niche. Le vent est en train de tourner. Les institutions et les entreprises européennes réalisent que la "souveraineté numérique" est une chimère si vos données reposent sur un serveur en Virginie. Internxt construit l'infrastructure de l'indépendance. Nous ne sommes pas une alternative de niche ; nous sommes une nécessité stratégique pour une Europe qui veut maîtriser son avenir.

Le Cloud Act américain est une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises et institutions. Concrètement, qu'est-ce que le fait d'être une entreprise espagnole, soumise au droit européen et au RGPD, change pour vos utilisateurs ?

F.V.S : Être une entreprise européenne, c'est un avantage structurel. En vertu du Cloud Act américain, le gouvernement des États-Unis peut contraindre les fournisseurs basés aux États-Unis à livrer des données, peu importe où se trouvent les serveurs. Parce qu'Internxt a son siège dans l'Union européenne, nous sommes à l'abri de ces ingérences spécifiques. Nous répondons devant les tribunaux européens et le RGPD, qui sont sans doute les cadres de protection de la vie privée les plus stricts au monde. Pour un utilisateur, cela signifie que ses données ne sont pas seulement protégées par du code, mais par une forteresse juridique qui ne reconnaît pas les mandats américains.

Le stockage cloud est un marché ultra-concurrentiel où les prix ne cessent de baisser. Quelle est votre stratégie pour rester économiquement viable sans sacrifier vos engagements en matière de confidentialité ?

F.V.S : La course vers le bas dans les prix du stockage est financée par l'exploitation des données. Google et Microsoft peuvent se permettre de distribuer du stockage gratuitement parce que c'est la donnée elle-même qui est le produit. Notre stratégie repose sur trois piliers : efficacité, responsabilité et éthique. En restant agiles et en nous concentrant sur une base d'utilisateurs premium et soucieux de leur vie privée, nous pouvons proposer des tarifs compétitifs sans jamais avoir besoin de « monétiser » l'utilisateur. La confidentialité est notre produit. Nos produits sont une fin en soi, et non un moyen d'arriver à une fin.