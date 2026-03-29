"Nous n'avons pas besoin de tuer Google, nous devons juste ouvrir une porte" - Interview Internxt

Fondé en 2017 depuis une chambre d'étudiant à Rotterdam, le service de stockage chiffré Internxt prend de l'ampleur et fait désormais figure d'alternative européenne face aux mastodontes américains.
Le Cloud Act américain est revenu au cœur des débats en Europe, et les alternatives européennes, dont Internxt, se retrouvent soudainement sous les projecteurs. Open source, certifiée zéro connaissance et protégée par le droit européen, la plateforme espagnole revendique désormais près d'un million d'utilisateurs. Mais avec une trentaine d'employés seulement, un antivirus, un VPN, une messagerie et une solution de visioconférence en cours de déploiement, difficile de ne pas s'interroger sur la solidité de chaque brique. Fran Villalba Segarra, son fondateur, nous l'assure : la taille réduite d'Internxt n'est pas une faiblesse, c'est, selon lui, sa plus grande force.
Internxt est open source, zéro connaissance, et a désormais passé deux audits de sécurité indépendants menés par Securitum. C'est déjà un signal de confiance fort pour beaucoup d'utilisateurs. Comment comptez-vous continuer à élever ce niveau d'exigence, au fur et à mesure que votre gamme de produits s'élargit ?
Fran Villalba Segarra : La confiance n'est pas une destination, c'est une cible qui se déplace en permanence. Passer les audits Securitum, c'est le minimum. Notre stratégie pour aller plus loin repose sur l'innovation continue. Le chiffrement post-quantique que nous venons de déployer en est un bon exemple. Nous poussons toujours nos limites un peu plus loin. Et à mesure que notre suite de produits s'étoffe, nous n'ajoutons pas simplement des fonctionnalités, nous les intégrons dans un écosystème de confidentialité unifié, où la sécurité d'un outil renforce celle des autres.
Le chiffrement de bout en bout est souvent brandi comme argument marketing. Quelles sont, selon vous, ses vraies limites, et dans quels scénarios la vie privée d'un utilisateur peut-elle malgré tout être compromise ?
F.V.S : Le chiffrement de bout en bout est puissant, mais ce n'est pas de la magie. Les algorithmes de chiffrement standard pourront bientôt être brisés par des ordinateurs quantiques, à moins que des mécanismes de chiffrement résistants aux quantum ne soient mis en place. Par ailleurs, la confidentialité reste compromise si l'appareil de l'utilisateur est infecté par un malware, ou si ce dernier adopte de mauvaises pratiques en matière de mots de passe. Le chiffrement de bout en bout protège le tuyau et le stockage, mais il ne peut pas protéger quelqu'un d'un keylogger ou d'un regard indiscret par-dessus l'épaule. Nous sommes transparents là-dessus : nous fournissons le coffre-fort, mais c'est à vous de garder vos clés.
L'Europe parle beaucoup de souveraineté numérique, pourtant les données de millions d'Européens restent chez Google ou Microsoft. Internxt est-il une vraie alternative à l'échelle continentale, ou ciblez-vous encore une niche de convaincus d'avance ?
F.V.S : Nous ne nous adressons vraiment plus à une petite niche. Le vent est en train de tourner. Les institutions et les entreprises européennes réalisent que la "souveraineté numérique" est une chimère si vos données reposent sur un serveur en Virginie. Internxt construit l'infrastructure de l'indépendance. Nous ne sommes pas une alternative de niche ; nous sommes une nécessité stratégique pour une Europe qui veut maîtriser son avenir.
Le Cloud Act américain est une préoccupation majeure pour de nombreuses entreprises et institutions. Concrètement, qu'est-ce que le fait d'être une entreprise espagnole, soumise au droit européen et au RGPD, change pour vos utilisateurs ?
F.V.S : Être une entreprise européenne, c'est un avantage structurel. En vertu du Cloud Act américain, le gouvernement des États-Unis peut contraindre les fournisseurs basés aux États-Unis à livrer des données, peu importe où se trouvent les serveurs. Parce qu'Internxt a son siège dans l'Union européenne, nous sommes à l'abri de ces ingérences spécifiques. Nous répondons devant les tribunaux européens et le RGPD, qui sont sans doute les cadres de protection de la vie privée les plus stricts au monde. Pour un utilisateur, cela signifie que ses données ne sont pas seulement protégées par du code, mais par une forteresse juridique qui ne reconnaît pas les mandats américains.
Le stockage cloud est un marché ultra-concurrentiel où les prix ne cessent de baisser. Quelle est votre stratégie pour rester économiquement viable sans sacrifier vos engagements en matière de confidentialité ?
F.V.S : La course vers le bas dans les prix du stockage est financée par l'exploitation des données. Google et Microsoft peuvent se permettre de distribuer du stockage gratuitement parce que c'est la donnée elle-même qui est le produit. Notre stratégie repose sur trois piliers : efficacité, responsabilité et éthique. En restant agiles et en nous concentrant sur une base d'utilisateurs premium et soucieux de leur vie privée, nous pouvons proposer des tarifs compétitifs sans jamais avoir besoin de « monétiser » l'utilisateur. La confidentialité est notre produit. Nos produits sont une fin en soi, et non un moyen d'arriver à une fin.
Internxt Drive ne propose pas d'édition de documents ni de collaboration en temps réel. Les utilisateurs doivent encore télécharger, éditer localement, puis re-uploader. Dans un monde où Google Workspace et Microsoft 365 font la norme, n'est-ce pas rédhibitoire pour tout usage professionnel sérieux ? Une suite bureautique intégrée est-elle au programme ?
F.V.S : Ce n'est pas un frein, c'est un défi que nous sommes en train de résoudre. Historiquement, la collaboration en temps réel dans un environnement zéro connaissance représentait un obstacle technique considérable, parce que le serveur ne peut pas "voir" les modifications pour les synchroniser. Cependant, nous développons actuellement des outils d'édition en ligne pour le Web. Nous voulons offrir un environnement collaboratif sans compromis sur le chiffrement. En attendant, nous privilégions l'intégrité des données à la commodité d'un curseur sur navigateur. Et précisons que vous pouvez d'ores et déjà éditer en temps réel via notre application desktop.
En quelques années, Internxt a lancé un VPN, un antivirus, un outil de nettoyage, un chatbot IA et une solution de visioconférence. De l'extérieur, quand je vois ça, ça me fait un peu tiquer. Cela ressemble davantage à une stratégie de croissance agressive qu'à une expertise technique approfondie sur chaque produit. Comment répondez-vous à ceux qui y voient un manque de rigueur ?
F.V.S : Je comprends que ça puisse faire tiquer, mais c'est une stratégie d'écosystème produit. Un VPN ou un antivirus, ce n'est pas un pivot ; c'est une couche de plus dans le même oignon de sécurité. Si nous voulons rester compétitifs et fidéliser nos utilisateurs pour l'ensemble de leurs besoins en matière de vie privée, nous devons bâtir un véritable écosystème. Notre expertise, c'est l'ingénierie de la confidentialité. Et c'est le fil conducteur de chaque produit que nous lançons.
Vous avez également annoncé un service de messagerie. Quand peut-on l'attendre ? Pouvez-vous nous en dire plus sur sa sécurité, son chiffrement (en transit, au repos...) par rapport à Proton Mail ou Tuta ?
F.V.S : Vous pouvez vous attendre à ce qu'Internxt Mail rejoigne l'écosystème très prochainement. Sur la sécurité : si Proton et Tuta font figure de pionniers, Internxt Mail sera conçu nativement pour s'intégrer à notre Drive, et intégrera également un chiffrement post-quantique côté client. Cela signifie que vos pièces jointes ne seront pas de simples "emails chiffrés". Ce seront des objets sécurisés au sein de votre écosystème cloud existant. Nous mettons un fort accent sur l'effacement des métadonnées et sur le fait que même les lignes "Objet" seront traitées avec le même niveau de rigueur zéro connaissance que le corps du message.
Construire un antivirus fiable ou un service mail vraiment sécurisé prend des années de R&D. Avec une trentaine d'employés seulement, comment garantissez-vous que chaque produit soit maintenu à la hauteur de ce que vos utilisateurs sont en droit d'attendre ?
F.V.S : Notre taille est notre superpuissance. Une équipe de 30 personnes permet une cohérence architecturale extrême et une efficacité des coûts imbattable. Dans une entreprise de 10 000 personnes, la main gauche ignore souvent ce que fait la main droite, et les inefficacités s'accumulent. Nous nous inspirons de modèles comme celui de Telegram, où un petit groupe de gens très talentueux peut générer un impact massif à grande échelle. Chez Internxt, les ingénieurs qui sécurisent le Drive sont les mêmes qui auditent le service Mail. Cela laisse moins de failles dans le système. Quant aux certifications entreprise — ISO, SOC2, etc. —, nous cochons ces cases de façon méthodique. Nous avons déjà prouvé que nous pouvons servir un million d'utilisateurs à trente personnes : ce n'est pas une faiblesse, c'est une efficacité opérationnelle sans égale.
Vous avez fondé Internxt depuis votre chambre d'étudiant à Rotterdam à 20 ans, en 2017. Avec 3,8 millions de dollars levés et un classement Forbes 30 Under 30 Europe 2024, où se situe vraiment le plafond de croissance d'Internxt aujourd'hui ?
F.V.S : Quand j'ai commencé dans ma chambre de cité universitaire, le plafond, c'était de survivre à la première année. Aujourd'hui, il n'existe plus. Tant qu'il y aura un écart entre "ce que fait la Big Tech" et "ce que méritent les utilisateurs", il y aura de l'espace pour qu'Internxt grandisse. Nous ne bâtissons pas une simple boîte de stockage ; nous construisons la version internet avec la vie privée comme réglage par défaut. C'est une opportunité à plusieurs milliards de dollars.
Les géants de la tech ont une avance quasi insurmontable en termes d'infrastructure, de prix et d'habitudes des utilisateurs. Quel est, honnêtement, le palier qu'Internxt ne franchira jamais face à eux ?
F.V.S : Le "plafond de verre", c'est le paramètre par défaut. La plupart des gens utilisent Google parce que c'était préinstallé sur leur téléphone. Ça ne m'empêche pas de dormir — au contraire, ça nous motive. L'histoire est pleine de géants "insurmontables" qui ont été renversés parce qu'ils sont devenus cupides et ont cessé de respecter leurs clients. Nous n'avons pas besoin de "tuer" Google pour réussir ; nous devons juste ouvrir une porte pour les millions de personnes qui cherchent une sortie.
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Internxt Drive est une solution de stockage cloud axée sur la sécurité et la confidentialité des données. Avec son chiffrement de bout en bout et son architecture à connaissance nulle, Internxt Drive garantit que seuls les utilisateurs ont accès à leurs fichiers, sans que l'entreprise puisse y accéder. Le service respecte également des normes de conformité strictes comme HIPAA et ISO 27001, ce qui le rend adapté aux secteurs sensibles. Disponible sur plusieurs plateformes, il propose des fonctionnalités telles que la collaboration sécurisée et des sauvegardes automatiques. En plus de son engagement envers la durabilité, Internxt Drive offre un plan gratuit et des options payantes, répondant ainsi aux besoins variés des utilisateurs.