C’est ainsi que BlaBlaCar est né, pour rendre service aujourd’hui à des dizaines de millions de personnes sur la planète dans leurs déplacements et également pour optimiser nos dépenses d'énergie et diminuer la pollution atmosphérique liée à nos déplacements. Aujourd’hui, BlaBlaCar permet d’économiser plus de 4 millions de tonnes de CO2 chaque année, grâce au simple partage d’usage des véhicules que la technologie d’aujourd’hui nous permet d’orchestrer. C’est également ainsi qu'est né Dift, le nouveau projet que j’ai récemment lancé, qui est une plateforme de générosité qui aiguille déjà des millions d’euros vers des centaines d’associations agissant dans des domaines sociaux et environnementaux, grâce à des centaines d’entreprises engagées qui impliquent leurs clients et leurs collaborateurs dans une démarche positive de soutien au bien commun. Ensuite, cette flamme, pour être parfaitement satisfaite, doit se nourrir par l’exécution : une idée et une ambition sont nécessaires, mais rien ne remplace le travail exigeant et persévérant pour faire sortir de terre de grands projets, c’est pourquoi un entrepreneur se doit d’être à la fois rêveur et bâtisseur, en utilisant son cerveau gauche et son cerveau droit !