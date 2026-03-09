Nico Gaviola est convaincu que les agents IA auront une carte à jouer dans la croissance de ces entreprises. En intégrant dès le départ des modèles entraînés sur des données spécifiques et en privilégiant une approche collaborative entre agents spécialisés, les start-ups pourront croître plus rapidement, sans avoir à consommer trop de ressources : « Les investisseurs recherchent des preuves sous forme d'impact mesurable, de croissance constante et de solutions d'IA construites sur des bases de données fiables et réglementées. Pour répondre à ces attentes, les startups doivent accorder autant d'importance à leurs fondements qu'à leurs capacités d'innovation », a-t-il notamment expliqué dans sa tribune, parue sur le site TechRadar.