Lever des fonds, c'est bien, mais assurer sa pérennité sur le long terme, c'est encore mieux. Pour faire face à ce défi, les start-ups européennes pourront compter sur la puissance des agents IA pour se démarquer de la concurrence.
Même s'ils sont encore loin d'être au point, les agents IA sont partout : dans les navigateurs, au sein des solutions de sécurité, en production… Ils ont même leur propre réseau social. Capables d'agir de manière autonome, ils impressionnent autant qu'ils inquiètent. Mais ces agents innovants pourraient bien jouer un rôle clé dans l'évolution des start-ups européennes. C'est, du moins, ce que pense Nico Gaviola, Vice-Président de la plateforme de data intelligence Databricks.
Les agents IA, nouveaux moteurs opérationnels des start-ups ?
Avec plus de 44 milliards de dollars levés l'an passé, les start-ups européennes se portent bien, merci pour elles. Mais pour assurer leur viabilité, elles ont de nombreux challenges à surmonter : face à une grande diversité de marchés, elles doivent jongler entre des règles qui changent d'un pays à l'autre et convaincre des investisseurs toujours plus exigeants, en leur fournissant constamment des preuves tangibles de solidité.
Nico Gaviola est convaincu que les agents IA auront une carte à jouer dans la croissance de ces entreprises. En intégrant dès le départ des modèles entraînés sur des données spécifiques et en privilégiant une approche collaborative entre agents spécialisés, les start-ups pourront croître plus rapidement, sans avoir à consommer trop de ressources : « Les investisseurs recherchent des preuves sous forme d'impact mesurable, de croissance constante et de solutions d'IA construites sur des bases de données fiables et réglementées. Pour répondre à ces attentes, les startups doivent accorder autant d'importance à leurs fondements qu'à leurs capacités d'innovation », a-t-il notamment expliqué dans sa tribune, parue sur le site TechRadar.
La fiabilité des données, un prérequis à ne surtout pas négliger
Les agents IA sont un outil de choix pour optimiser le fonctionnement d'une entreprise : « En automatisant les processus de routine, en faisant émerger des informations en temps réel et en permettant des décisions plus rapides et mieux informées, les agents d'IA permettent, de manière cruciale, aux startups de rester agiles dès le premier jour et pour l'avenir. »
Mais ces modèles ne seront efficaces que si on les entraîne sur des données solides : les silos et les doublons auront vite fait de miner leurs avancées. C'est pourquoi Nico Gaviola préconise une architecture de données unifiée et une gouvernance solide. Elles permettront aux entreprises « de s'adapter rapidement, de réduire les risques et d'instaurer la transparence nécessaire pour gagner la confiance des employés , des clients et des organismes de réglementation, tout en leur donnant l'assurance d'avancer plus vite grâce à des bases solides. »
Aucun doute là-dessus, les start-ups qui auront fait l'effort de mettre en place des évaluations automatisées, des moyens de garantir la traçabilité et la confidentialité de leurs données en amont de leurs activités auront toutes les cartes en main pour booster le travail de leurs agents IA. Elles seront alors beaucoup mieux armées pour faire passer leurs activités au niveau international.