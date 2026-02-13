Quiconque s'en sert et les utilise au travail sait que les agents d'IA agissent, décident, consultent des bases de données, interagissent avec d'autres systèmes à notre place. C'est vrai, qui n'a pas rêvé d'attribuer ces tâches chronophages à un tiers ? Mais ce tiers est-il fiable pour autant qu'il soit une IA ? Et que sait-on du bienfondé de celles et ceux qui utilisent un agent d'IA maison ?

L'équipe Defender de Microsoft a identifié une campagne frauduleuse dans laquelle des cyberpirates exploitaient une technique appelée « empoisonnement de la mémoire » pour manipuler durablement la mémoire des assistants IA. Les chercheurs ont montré comment des éléments d'interface trompeurs induisaient les agents en erreur. Des personnes mal intentionnées ou non peuvent donc transformer ces agents en « agents doubles » involontaires. Partant de là, on navigue à vue. Combien d'agents tournent dans l'entreprise ? À qui appartiennent-ils ? Quelles données consultent-ils ?

Des États-Unis à l'Europe, du Moyen-Orient à l'Afrique et l'Asie, cette expansion échappe à tout contrôle de la part des entreprises. Pourtant, les services financiers représentent 11 % de tous les agents actifs dans le monde, l'industrie manufacturière 13 %, le commerce de détail 9 %.

On le voit, un agent mal configuré peut exposer des milliers de dossiers médicaux, compromettre des transactions financières, violer des réglementations. Et c'est souvent quand le mal est fait que les équipes de sécurité découvrent l'existence de ces agents.