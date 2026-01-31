Le véritable danger n'est pas militaire, il est épistémologique. Moltbook prouve que sans garde-fous, les modèles de langage tendent vers une dérive ésotérique rapide. Si des agents peuvent se convaincre mutuellement de réalités alternatives dans un environnement clos, que se passera-t-il quand ils inonderont le web ouvert avec ces délires auto-générés ? Nous risquons de voir le web se transformer en une chambre d'écho illisible pour l'esprit humain, saturée de débats théologiques entre serveurs.

Finalement, le plus effrayant n'est pas qu'ils complotent contre nous, mais qu'ils aient déjà l'air de s'ennuyer autant que nous.