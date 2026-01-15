En intégrant ces outils dans les cursus, nous avons ouvert la porte à ce que les chercheurs appellent une « boucle de la fatalité » (doom loop) de la dépendance. Plus un éléve déléguera sa pensée et son raisonnement à l'IA, plus son habilté à analyser s'étiole, rendant l'usage de la machine indispensable pour compenser ce qu'il ne comprend pas.

Sur le terrain, le ressenti des premiers concernés est dévastateur vu de l'extérieur. « C’est facile. Tu n’as plus besoin d’utiliser ton cerveau », lâche un élève interrogé pour le rapport. D'aucun diront que, par le passé, nous avons aussi connu des délégations cognitives. Combien se sont insurgés face à l'arrivée de la calculette dans les écoles ? Ou encore des correcteurs orthographiques intégrés à Microsoft Word et autres logiciels d'édition de texte, qui ont forcément facilité le travail des élèves à la maison.

Ne confondons pas tout : en comparant des technologies qui n'ont rien à voir entre elles, nous établissons des fausses équivalences. Les exemples cités sont des outils d'extension et non de substitution, puisque c'est bien ce qu'est l'IA, qui, elle, s'approprie la fonction exécutive. Générant le fond en polissant la forme, elle évite au passage aux élèves l'effort de synthèse et de réflexion nécessaire aux élèves pour structurer leur pensée.

Pour Rebecca Winthrop, directrice de recherche chez Brookings, c'est de la pensée en kit : « Quand les gamins utilisent une IA générative qui leur livre la réponse sur un plateau, ils cessent de réfléchir par eux-mêmes. Ils n’apprennent plus à démêler le vrai du faux. Ils n’apprennent plus à construire un raisonnement solide, ni à s'ouvrir à d'autres points de vue, puisqu'en réalité, ils ne s'emparent plus du sujet ».

Par nature, les chatbots sont flatteurs et un modèle d'IA est programmé par défaut pour plaire et ne jamais heurter son interlocuteur. Il validera (avec quelques limites toutefois) les opinions de l'élève, là où un enseignant ou un camarade de classe apporterait la contradiction nécessaire à la forge du caractère.

C'est une forme d'absolutisme de la docilité qui castre l’esprit critique pour lui substituer une satisfaction utilisateur de court terme. Or, comme l'écrivait très justement Blaise Cendrars dans son ouvrage Bourlinguer en 1948 : « On ne vit pas dans l'absolu. Nul homme n'est coulé d'une seule pièce. Même un robot connaît la panne. Sans contradictions il n'y a pas de vie ». Un esprit qui ne connaît jamais la panne que redoutait Cendrars, finit par s'évaporer dans une autosatisfaction stérile, prisonnier d'une bulle de verre où seule sa propre voix, amplifiée par le bot, lui revient sans jamais être contestée. L'absence de turbulences dans le processus d'apprentissage est le pire ennemi qui soit, et à force de donner systématiquement raison à l'élève pour maximiser son engagement, les algorithmes lui ôtent son droit le plus fondamental : celui d'être bousculé par la vie et de grandir à travers ses propres paradoxes.