À l'heure où le numérique redessine les rapports de force entre États, entreprises et citoyens, la vraie question n'est plus de savoir si l'on sera attaqué, mais si l'on sera prêt. Maîtriser ses dépendances numériques devient impératif. Guillaume Tissier, le directeur général du Forum, le dit sans détour : « La dépendance n'est pas en soi un problème. L'interdépendance […] est même un moteur de paix, en même temps qu'un puissant facteur de prospérité. » Le danger, c'est quand cette dépendance devient à sens unique, et qu'elle se transforme en moyen de pression entre États ou entre acteurs économiques.