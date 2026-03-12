Le Commandement de la cyberdéfense (COMCYBER) et le Centre interarmées des actions sur l'environnement (CIAE) organisent du 23 au 27 mars 2026 un challenge de cybersécurité en ligne, ouvert aux 17-25 ans. Nom de code : Bellatrix. L'objectif : tester des compétences utiles aussi bien à la défense nationale qu'à quiconque navigue dans un environnement numérique hostile.
Ce challenge de type "Capture the Flag" (CTF) est le volet "jeunesse" de l'exercice interarmées ORION 26.
Nous rapportions récemment comment le COMCYBER y avait déployé pour la première fois une capacité de commandement dédiée au spectre électromagnétique, une toute nouvelle convergence entre cyberdéfense et guerre électronique.
OSINT, désinformation et forensique : ce que Bellatrix va vraiment tester
Les épreuves couvrent trois domaines. La désinformation d'abord : identifier une fausse information, remonter à sa source, reconnaître les mécanismes d'une campagne coordonnée. Viennent ensuite les investigations numériques, ce qu'on appelle aussi la forensique ,qui consistent à analyser des données pour reconstituer ce qui s'est passé sur un système. Enfin, l'OSINT, acronyme de "Open Source Intelligence" : collecter et croiser des informations publiquement disponibles sur internet pour en tirer des conclusions.
Le scénario s'appuie sur la bande dessinée "Nom de code : ORION". Une pilote française est retenue prisonnière, et c'est aux participants de la localiser en combinant ces trois disciplines. Chaque épreuve mène à un "flag", c'est-à-dire un code de validation à soumettre sur la plateforme pour marquer des points. Des indices sont disponibles, mais les utiliser a un impact sur le classement final.
Les profils attendus vont du débutant au confirmé. Le descriptif de chaque épreuve détaille le scénario, les conditions de validation et la façon de soumettre le flag. Un serveur Discord et une adresse mail dédiée (ctf.bellatrix.orion26@def.gouv.fr) permettent de contacter les modérateurs en cas de question.
5 000 places seulement et une date qui approche
La participation est gratuite. Aucun logiciel spécialisé n'est requis : un ordinateur et un navigateur web suffisent. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 21 mars 2026 à 20h00, ou plus tôt si les 5 000 places disponibles sont atteintes. Chaque participant reçoit un pseudonyme automatique au format "CYBER-SENTINEL-XX", associé à un compte individuel strictement personnel.
Sur l'intelligence artificielle, le règlement est plutôt clair. Les outils d'IA sont autorisés, tout comme la consultation de forums ou de ressources en ligne. Mais une condition s'impose : chaque participant doit être capable de comprendre et de maîtriser les solutions qu'il utilise. Poster les énoncés sur des forums extérieurs ou solliciter directement les réponses reste interdit.
À l'issue du challenge, un classement général et des classements thématiques seront publiés sous pseudonyme. Les données personnelles collectées (nom, prénom, âge, adresse e-mail) sont traitées par le ministère des Armées conformément au RGPD, avec une conservation limitée à un mois après la clôture du jeu pour les données obligatoires.