Les épreuves couvrent trois domaines. La désinformation d'abord : identifier une fausse information, remonter à sa source, reconnaître les mécanismes d'une campagne coordonnée. Viennent ensuite les investigations numériques, ce qu'on appelle aussi la forensique ,qui consistent à analyser des données pour reconstituer ce qui s'est passé sur un système. Enfin, l'OSINT, acronyme de "Open Source Intelligence" : collecter et croiser des informations publiquement disponibles sur internet pour en tirer des conclusions.

Le scénario s'appuie sur la bande dessinée "Nom de code : ORION". Une pilote française est retenue prisonnière, et c'est aux participants de la localiser en combinant ces trois disciplines. Chaque épreuve mène à un "flag", c'est-à-dire un code de validation à soumettre sur la plateforme pour marquer des points. Des indices sont disponibles, mais les utiliser a un impact sur le classement final.

Les profils attendus vont du débutant au confirmé. Le descriptif de chaque épreuve détaille le scénario, les conditions de validation et la façon de soumettre le flag. Un serveur Discord et une adresse mail dédiée (ctf.bellatrix.orion26@def.gouv.fr) permettent de contacter les modérateurs en cas de question.