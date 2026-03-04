Le champ électromagnétique regroupe toutes les ondes radio utilisées par les forces armées : communications entre unités, guidage de drones, réseaux radar, liaisons satellites, ou encore GPS. Une prise de contrôle de ce spectre peut donc brouiller l'adversaire, intercepter ses échanges ou rendre ses capteurs aveugles.

La nouveauté d'ORION 2026, c'est qu'une structure C2 de niveau opératif - c'est-à-dire un échelon de commandement intermédiaire entre la stratégie globale et les unités au sol - est désormais chargée de "connaître, analyser et planifier des opérations dans et par le champ électromagnétique'"

Concrètement, un état-major dédié surveille en temps réel les activités électromagnétiques sur le théâtre d'opérations et coordonne des équipements capables de détecter ou de perturber les communications adverses. Jusqu'ici, ces fonctions n'étaient pas coordonnées à ce niveau de commandement.