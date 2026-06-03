SpaceX prépare discrètement un véhicule de rentrée atmosphérique baptisé Starfall, dédié à la fabrication en microgravité et à la livraison rapide de fret depuis l’espace. Une initiative révélée par des documents d’évaluation environnementale officiels, voici tout ce que l’on sait.
Le secteur spatial vit une transformation profonde, et il est en pleine ébullition. Car au-delà des satellites ou des missions habitées, une nouvelle économie est en train d’émerger, avec des acteurs qui entendent construire directement depuis l'espace. Le marché est encore embryonnaire, mais attire des acteurs de plus en plus nombreux.
Des start-up comme Varda Space, qui a déjà fait voler six de ses capsules, ou TransAstra, spécialisée dans l’exploitation des ressources spatiales, incarnent cette nouvelle vague. Et bien entendu, SpaceX observe ce mouvement de près. L’entreprise d’Elon Musk, qui se prépare à une introduction en Bourse historique, entend bien s’imposer comme un acteur incontournable de cet écosystème, et pas seulement comme prestataire de lancement.
Quelles caractéristiques techniques
Le 15 mai dernier, la Federal Aviation Administration (FAA), régulateur de l’aviation américain, a publié une évaluation environnementale couplée à une décision formelle autorisant deux vols test d’un véhicule de rentrée inédit, baptisé Starfall et opéré par SpaceX. Une information portée à la connaissance du public ce 29 mai, via une lettre d’information de routine. Car l’entreprise, elle, n’a jamais communiqué sur le sujet. Les détails techniques sont désormais connus.
Ainsi, Starfall se présente sous la forme d’une capsule en forme de disque de 3,1 mètres de diamètre, 0,75 mètre de hauteur, pour un poids total d’environ 2 100 kilogrammes. Elle est composée d’une plaque supérieure en aluminium et d'un bouclier thermique en fibre de carbone.
De même, l’engin n’embarque pas de système de propulsion principal, il s’appuie plutôt sur des propulseurs à gaz froid pour le contrôle d’attitude, et sur un système de parachutes pour freiner sa descente. Sa capacité de charge utile atteint 1 000 kilogrammes.
Mais, à quoi ça va servir ?
L’ambition est double. Starfall doit d’abord permettre la fabrication en microgravité à grande échelle, les capsules étant décrites comme un potentiel « successeur en masse » de la Station Spatiale internationale, capables d’offrir accès au vide, à l’apesanteur, et un retour sécurisé sur Terre « en tant que service ». Mais le dispositif vise aussi la livraison express entre n’importe quels points du globe, en passant par l’espace.
À noter que cette solution pourrait s’avérer cruciale dans le projet de data centers orbitaux de SpaceX, car ces infrastructures nécessiteront, tôt ou tard, des allers-retours réguliers entre la Terre et l’espace pour la maintenance et le remplacement de composants. Ainsi, Starfall pourrait aussi bien être lancé par le Falcon 9 que par Starship.
Si aucune date de lancement n’a été communiquée, le feu vert réglementaire constitue un signal clair : la capsule cargo est bel et bien en préparation.
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