Des start-up comme Varda Space, qui a déjà fait voler six de ses capsules, ou TransAstra, spécialisée dans l’exploitation des ressources spatiales, incarnent cette nouvelle vague. Et bien entendu, SpaceX observe ce mouvement de près. L’entreprise d’Elon Musk, qui se prépare à une introduction en Bourse historique, entend bien s’imposer comme un acteur incontournable de cet écosystème, et pas seulement comme prestataire de lancement.