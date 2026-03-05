Alors que Starship n'a toujours pas réalisé de vol orbital opérationnel, SpaceX envisagerait déjà une première mission commerciale dès l'année prochaine. Les mois qui arrivent vont être très chargés du côté de Starbase.
Le temps presse pour la fusée la plus puissante jamais construite. Car dès l'année prochaine, la NASA entend réaliser une démonstration orbitale d'amarrage avec la capsule Orion, dans le cadre du programme Artemis récemment remanié. Starship doit enchaîner avec un premier vol inhabité vers la Lune, puis en 2028, en y acheminant les premiers humains depuis plus de cinquante ans.
La V3 entre dans la danse
Et visiblement, SpaceX est confiante. L'entreprise d'Elon Musk souhaite commencer l'exploitation commerciale de Starship dès l'année prochaine, révèle le très bien renseigné Semafor.
Pour rappel, elle a réussi les deux derniers vols d'essai de sa mégafusée en fin d'année dernière, après trois tests qui se sont soldés par des explosions. L'entreprise prépare désormais le premier vol de la V3 de Starship, plus imposante et sophistiquée que les prototypes précédents. Son premier étage, le Super Heavy, a d'ores et déjà réalisé ses tests cruciaux au sol en vue d'un décollage prévu au cours du mois de mars, voire en avril.
Le Starship sera envoyé sur une trajectoire suborbitale complète : le booster Super Heavy décollera, se séparera en plein vol, puis tentera un retour contrôlé. Le second étage, lui, testera ses systèmes en conditions réelles avant de rentrer dans l'atmosphère. L'objectif sera de valider les technologies nécessaires au ravitaillement en orbite.
Starship : le cœur des opérations de SpaceX
Si cet essai est effectivement réussi, SpaceX devrait rapidement dérouler ensuite. Pour l'heure, on ignore en quoi consistera le premier vol commercial de Starship, mais il est possible qu'il s'agisse d'un lancement Starlink : la mégafusée est la seule capable de déployer la V3 des satellites, qui doit permettre à l'entreprise d'étendre encore la portée de son réseau. D'autant que la concurrence veille au grain.
À terme, Elon Musk voit très grand avec la production de 1 000 Starship par an. La fusée se trouve d'ailleurs au cœur de la stratégie renouvelée de SpaceX : bâtir une ville sur la Lune et déployer des centres de données IA en orbite. L'entreprise ne peut pas manquer le coche, alors qu'elle se prépare à effectuer l'une des entrées en Bourse les plus colossales de l'Histoire.