Pour rappel, elle a réussi les deux derniers vols d'essai de sa mégafusée en fin d'année dernière, après trois tests qui se sont soldés par des explosions. L'entreprise prépare désormais le premier vol de la V3 de Starship, plus imposante et sophistiquée que les prototypes précédents. Son premier étage, le Super Heavy, a d'ores et déjà réalisé ses tests cruciaux au sol en vue d'un décollage prévu au cours du mois de mars, voire en avril.