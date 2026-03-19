« Nous envisageons que cela devienne une base pour la recherche et le développement robotiques sur le traitement et la fabrication de matériaux. À long terme, au lieu de construire du matériel spatial sur Terre et d'envoyer du carburant depuis la surface, nous pourrions le récolter à partir de matières premières dans l'espace », illustre Joel Sercel, P.-D.G de TransAstra, dans un entretien accordé à Ars Technica.