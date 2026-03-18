Il opère en deux phases distinctes. Dans un premier temps, le vaisseau libère un essaim de cubesats (mini-satellites) chargés de rejoindre l'astéroïde cible et de le cartographier en détail. Ces données sont cruciales pour choisir la meilleure stratégie de déviation. Si l'astéroïde est de taille gérable, NEO Hunter déploie son émetteur de faisceau ionique : un canon à particules chargées capable de projeter un flux suffisamment concentré pour modifier progressivement la trajectoire de l'objet sans contact direct. C'est le même principe que les moteurs ioniques utilisés par DART.