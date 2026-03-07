Le 26 septembre 2022, une sonde de la taille d'un distributeur automatique a frappé un caillou spatial de 160 mètres à plus de 22 000 km/h. Trente-trois minutes gagnées sur la période orbitale de Dimorphos autour de Didymos, c'était le résultat connu peu après l'impact. Ce qu'on ignorait encore, c'est que DART avait aussi dévié la trajectoire du système entier autour du Soleil.

Rahil Makadia, chercheur à l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign, a dirigé l'équipe internationale qui vient de le démontrer. Publiés dans Science Advances, leurs travaux croisent 22 occultations stellaires observées entre octobre 2022 et mars 2025, près de 6 000 mesures astrométriques au sol accumulées sur 29 ans, et des données radar.

La technique dite d'occultation stellaire consiste à mesurer le bref clignotement d'une étoile lointaine quand Didymos passe devant elle, vu depuis la Terre et ce clignotement renseigne sur la position de l'astéroïde avec une grande précision.