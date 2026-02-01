Diana Scognamiglio, astrophysicienne au Jet Propulsion Laboratory, a présenté cette semaine les données dans la revue Nature Astronomy et a décrit la précision des mesures obtenues par James-Webb.

Avant James-Webb, Hubble avait déjà identifié certains filaments de matière noire, mais les instruments du nouveau télescope ont capté des détails beaucoup plus fins et détecté des variations de densité supplémentaires dans le même secteur du ciel.

Chaque amas observé a été mesuré précisément pour distinguer les zones de haute et de faible densité, et les chercheurs ont utilisé ces données pour suivre la répartition de la matière noire à l’échelle des filaments et des regroupements de galaxies.

Pour Richard Massey, astrophysicien à l’université de Durham, la lumière des galaxies lointaines traversait les amas de matière noire et subissait des déviations comparables à celles produites par une lentille, de sorte à révéler la répartition des filaments et la densité locale de chaque concentration.