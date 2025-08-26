Impossible à observer à l’œil nu, elle échappe même à nos télescopes les plus puissants ; en effet, la matière noire ne se révèle que par son empreinte gravitationnelle. Pourtant, elle existe bel et bien puisque, sans elle, les galaxies telles que nous les voyons ne tiendraient pas ensemble : leurs étoiles se disperseraient dans l’espace. C'est le halo invisible de matière noire qui génère la gravité supplémentaire nécessaire pour maintenir ces dernières en orbite, permettant ainsi aux lois de la physique de Newton de rendre compte des observations à l'échelle galactique.

Les scientifiques estiment qu'elle représente 85 % de la matière totale de l'Univers, soit environ 27 % de son contenu global, le reste étant principalement de l'énergie noire (forme d'énergie hypothétique, elle aussi invisible, qui serait responsable de l'accélération de l'expansion de l'Univers).

L'astronomie moderne, dans sa quête de la matière noire, s’est historiquement concentrée sur deux pistes principales : d'une part, la recherche de particules exotiques hypothétiques, comme les WIMPs (Weakly Interacting Massive Particle), et d'autre part, l'étude d'objets massifs compacts (MACHOs : naines blanches ou brunes, étoiles à neutrons, trous noirs, etc.).

Mais un champ d’exploration restait largement sous-exploité : celui des exoplanètes. Ces mondes en orbite autour d’autres étoiles, souvent des géantes gazeuses semblables à Jupiter, forment une population abondante et variée (plus de 5 000 déjà confirmés, dont la très prometteuse HD 20794 d).

C'est précisément sur ces objets célestes que des chercheurs de l’Université de Californie à Riverside ont porté leur attention. Selon leurs calculs, publiés dans la revue Physical Review D, les exoplanètes pourraient accumuler au fil du temps des particules de matière noire en leur cœur. « Si les particules de matière noire sont assez lourdes et ne s’annihilent pas, elles peuvent finir par s’effondrer en un minuscule trou noir », explique Mehrdad Phoroutan-Mehr, premier auteur de l’étude. Si ces chercheurs sont dans le vrai, les exoplanètes pourraient devenir des outils d'investigation cosmologique, afin que nous puissions réellement comprendre comment la matière noire interagit avec la matière ordinaire et, peut-être, identifier enfin ses particules.