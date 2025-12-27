Pour comprendre la rupture que représente ce travail, il faut saisir le « mensonge » qui était nécessaire aux anciens modèles de simulation des trous noirs. Dans ces zones de chaos absolu, la lumière exerce une pression physique monstrueuse sur le gaz environnant. Dans ce contexte, simuler le trajet de chaque photon dans un espace-temps courbé (suivant la théorie de la relativité d'Einstein), tout en gérant la dynamique d'un plasma magnétisé, demandait une puissance de calcul que nous n'avions pas. Les chercheurs utilisaient donc des approximations mathématiques appliquées à l'opacité et au transport du rayonnement, simplifiant par conséquent la manière dont l'énergie s'échappait pour éviter que leurs calculs soient erronnés.

Pour briser ce plafond de verre, l’équipe du Flatiron Institute, dirigée par Lizhong Zhang, a fait table rase de ces artifices. Plutôt que de lisser les données pour complaire aux limites du hardware, les chercheurs ont développé un algorithme capable de coupler, en temps réel, la magnéto-hydrodynamique aux équations de la relativité générale.

En mobilisant deux des supercalculateurs les plus musclés de la planète, ils ont réussi à traiter la radiation comme une force dynamique bousculant violemment la matière, alors qu'elle n'était, dans les anciennes simulations, qu'une donnée fixe et passive. Un calcul en temps réel de la pression colossale que la lumière exerce sur le gaz à l'approche de l'abîme qui nous permet enfin d’observer la « machinerie » interne du disque d'accrétion (l'anneau de gaz qui gravite autour du trou noir) sans les filtres correcteurs habituels. Leurs travaux ont été publiés le 3 décembre 2025 dans la prestigieuse revue The Astrophysical Journal.