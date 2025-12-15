Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié un événement de disruption maréale (TDE) baptisé AT2020afhd, qui se produit lorsqu'une étoile s'approche trop près d'un trou noir supermassif et se fait littéralement déchiqueter par la gravité de celui-ci. Grâce aux capacités combinées des télescopes spatiale Swift de la NASA, sensible aux rayons X, et du réseau de radiotélescopes Very Large Array (VLA), qui capte les ondes radio, ils ont détecté des variations régulières et synchronisées dans les émissions du système.