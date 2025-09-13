Pour l'œil de la cosmologie moderne, la matière noire est quasiment un non-sens ; elle n'émet aucune lumière, échappe au regard de nos instruments, ne reflète rien, et son existence ne se trahit qu'à travers la force gravitationnelle qu'elle exerce sur son environnement. Les astrophysiciens estiment qu’elle est cinq fois plus abondante que la matière ordinaire et qu’elle constitue l’armature de l'entièreté des galaxies qui peuplent l'Univers.

Notre Voie lactée elle-même, comprenant entre 200 et 400 milliards d'étoiles, est prisonnière d'un gigantesque halo de matière noire, qui pèserait un millier de milliards de Soleils. Selon la théorie dominante actuellement dans les cercles scientifiques, ce halo serait ponctué de « sous-halos », de plus petites structures capables d'influencer le mouvement des étoiles et des nuages de gaz.

Après la récente découverte du lien entre exoplanètes et matière noire de la part de chercheurs de l'Université de Californie au mois d'août, c'en est une autre, au moins aussi importante, qui nous vient de l’université d’Alabama à Huntsville. L'astrophysicienne Sukanya Chakrabarti, en collaboration avec son équipe, pense justement avoir repéré l'un de ces sous-halos.

Un amas de dix millions de masses solaires, situé à proximité de notre voisinage galactique. « Nous avons passé en revue toutes les bases de données possibles. Rien n’indique la présence d’un amas d’étoiles, ni de gaz moléculaire, ni même d’un trou noir supermassif qui surpasserait celui du centre galactique », explique-t-elle. « Nous ne savons pas encore, mais nous pensons qu’il est plus probable qu’il s’agisse d’un sous-halo ». Leurs travaux ont été publiés le 4 septembre sur la plateforme arXiv ; une étude baptisée Detection of a dark matter sub-halo near the Sun from pulsar timing.

Pour Niayesh Afshordi, astrophysicien au Perimeter Institute (Waterloo, Canada) se montre réservé sur la solidité des preuves, mais salue tout de même la méthodologie employée par ses confrères : « C’est un début enthousiasmant d’une nouvelle ère. C’est le commencement d’un nouveau type d’astronomie », estime-t-il, espérant que cet objet ne soit que « la partie émergée de l’iceberg ».